Uống rượu, bia rồi dắt xe về nhà thì có bị đo nồng độ cồn và xử phạt không?

(VTC News) -

Khoản 9 Điều 2 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ bao gồm: người điều khiển xe cơ giới, người điều khiển xe thô sơ, người điều khiển xe máy chuyên dùng.

Theo khoản 2 Điều 9 luật này thì một trong các hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông đường bộ là “Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.”

Khoản 6 Điều 5 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 cũng có quy định hành vi bị nghiêm cấm là “Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn".

Khi đó, người tham gia giao thông vi phạm điều cấm sẽ bị xử phạt theo quy định.

Cụ thể, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP thì hành vi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì tùy tính chất, mức độ có thể bị xử phạt với các biện pháp và mức độ khác nhau.

Đồng thời căn cứ theo Điều 3 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định: “Phương tiện tham gia giao thông đường bộ gồm phương tiện giao thông đường bộ và xe máy chuyên dùng. Người tham gia giao thông gồm người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ; người điều khiển, dẫn dắt súc vật; người đi bộ trên đường bộ. Người điều khiển phương tiện gồm người điều khiển xe cơ giới, xe thô sơ, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ”.

Như vậy, người dắt bộ xe máy đi về không thuộc trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông vì không ngồi trên xe để điều khiển phương tiện. Do đó, hành vi dắt bộ xe máy trong suốt quãng đường từ địa điểm uống rượu bia về đến nhà, thì không thuộc trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông, cho nên sẽ không bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn.

Người dắt xe có thể được xem là người đi bộ trên đường bộ và phải chấp hành thực hiện các nguyên tắc tại Điều 32 Luật Giao thông đường bộ 2008 như: phải đi trên hè phố, lề đường; trường hợp đường không có hè phố, lề đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường...

Đồng thời, tại Điều 9 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định những nguyên tắc chung đối với người tham gia giao thông, phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.

Sử dụng rượu bia, dắt xe máy qua chốt kiểm tra nồng độ cồn bị phạt không?

Tuy nhiên, nếu người tham gia giao thông chỉ xuống xe dắt bộ khi thấy chốt trạm kiểm tra của CSGT nhằm đối phó, còn trước và sau khi qua chốt trạm vẫn điều khiển phương tiện thì hoàn toàn bị kiểm tra, xử phạt vi phạm nồng độ cồn.

Ngoài ra, CSGT có thể chứng minh hành vi vi phạm bằng hình thức trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện ghi hình để lập biên bản vi phạm, xử phạt theo quy định.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm Giấy phép lái xe.

Theo đó, người điều khiển phương tiện (ô tô, xe máy, xe đạp, xe máy chuyên dùng) vi phạm nồng độ cồn sẽ bị phạt tiền, đồng thời áp dụng hình thức bổ sung là trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX), hoặc tước quyền sử dụng GPLX.

Các mức phạt vi phạm nồng độ cồn với xe máy.

Các mức phạt vi phạm nồng độ cồn với xe máy được quy định tại Điều 7, Nghị định 168 về xử phạt, trừ điểm giấy phép lái của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Đáng chú ý, người vi phạm không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ sẽ bị xử phạt từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với xe máy và từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với ô tô tương ứng với mức phạt vi phạm nồng độ cồn cao nhất.