(VTC News) -

Uống nước táo đỏ khô mỗi ngày có tốt không?

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BS.CK2 Huỳnh Tấn Vũ, Đơn vị Điều trị Ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3, cho biết táo đỏ còn gọi là đại táo, tên khoa học Ziziphus Jujuba Mill. Đây là vị thuốc quen thuộc trong đông y và có nhiều công dụng tuyệt vời. Không chỉ tốt cho sức khỏe, táo đỏ khô còn là nguyên liệu chế biến món ăn giàu dinh dưỡng.

Dưới đây là những tác dụng của nước táo đỏ với sức khỏe.

Bảo vệ gan, tăng lực cơ

Táo đỏ chứa một số loại khoáng chất như photpho, canxi, magie và lượng vitamin B phức hợp nhất định. Nước sắc từ dược liệu có thể làm cho albumin huyết thanh cùng với protid toàn phần tăng rõ. Từ đó, dược liệu này giúp bảo vệ chức năng gan, đồng thời giúp tăng lực cơ.

Bổ sung khí huyết

Táo đỏ chứa 19 loại axit amin, trong đó 8 loại axit amin thiết yếu cho cơ thể con người mỗi ngày. Ngoài ra, táo đỏ còn chứa một lượng lớn vitamin A, phức hợp vitamin B, C và E.

Bên cạnh đó, nguyên tố sắt, kẽm và selen trong táo đỏ cũng đặc biệt phong phú, có thể tăng cường chức năng tạo máu.

Trà táo đỏ là thức uống tốt cho sức khoẻ

Dưỡng ẩm phổi và giảm ho

Quả kỷ tử và táo đỏ đều chứa rất nhiều carotene, có thể chuyển hóa thành vitamin A sau khi vào cơ thể. Hơn nữa, hàm lượng vitamin A trong quả kỷ tử và táo đỏ tương đối phong phú, có thể duy trì sự phát triển bình thường và biệt hóa của mô biểu mô, đồng thời nâng cao khả năng kháng virus của đường hô hấp.

Vì vậy, khi bị ho, uống một ít nước quả kỷ tử và táo đỏ có thể cải thiện hiệu quả triệu chứng ho. Đồng thời, hai quả này cũng có tác dụng bổ phổi.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng táo đỏ

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời ThS.BSNT. Lê Thanh Hằng, ThS.BSNT. Phạm Đức Thắng - Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, tuy táo đỏ tốt cho sức khoẻ nhưng khi sử dụng táo đỏ cần lưu ý những điều sau:

- Có thể ăn táo đỏ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Ăn táo đỏ vào buổi sáng giúp tinh thần phấn chấn, cơ thể khỏe mạnh trong khi đó việc ăn táo đỏ vào buổi tối giúp ngủ ngon, an thần.

- Dù táo đỏ tốt cho sức khỏe những loại quả này khá ngọt. Nếu ăn nhiều có thể dẫn đến tăng cân ngoài ý muốn. Mỗi ngày, một người khỏe mạnh chỉ nên ăn khoảng 5 trái táo đỏ tươi và 3 trái táo đỏ khô là phù hợp.

- Táo đỏ có thể phản ứng với các loại thuốc chống trầm cảm, do đó những ai đang dùng loại thuốc này không nên ăn táo đỏ. Những ai đang dùng thuốc chống co giật như phenytoin, phenobarbital và carbamazepin nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn táo đỏ. Lý do, các chất có trong táo đỏ có thể tăng cường tác dụng của các loại thuốc này.

- Người bị bệnh tiểu đường không nên ăn táo đỏ thường xuyên, nhất là loại sấy khô vì táo đỏ có thể làm tăng đường huyết sau khi ăn.

- Người đang bị chướng bụng, đầy hơi, chảy máu cam, đau răng, mụn nhọt, mẩn ngứa cũng không nên ăn táo đỏ.