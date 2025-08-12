(VTC News) -

Đỗ đen rang hãm nước uống là một thức uống được nhiều người yêu thích. Vậy, uống nước đỗ đen rang mỗi ngày có tốt cho sức khoẻ?

Tác dụng của nước đỗ đen rang với sức khoẻ

Bài viết của Bác sĩ Y học cổ truyền Trần Thị Bích Ngọc, Trung tâm Y học cổ truyền Vinmec - Sao Phương Đông trên website Bệnh viện Đa khoa Vinmec cho biết, đỗ đen nguồn gốc từ Châu Phi và ngày nay được trồng rất phổ biến tại các quốc gia nhiệt đới trong đó có cả Việt Nam.

Trung bình trong 100g đỗ đen chứa khoảng 350 calo cùng nhiều vitamin, khoáng chất như: Đạm, chất béo, carbohydrate, chất xơ, vitamin K, thiamin, niacin, folate, canxi, sắt, magie, phốt pho, kali, natri, kẽm.

Đỗ đen khi rang chín và nấu nước sẽ cung cấp cho cơ thể lượng lớn chất Arginine - một axit amin đã được chứng minh là có công dụng giúp chuyển hóa năng lượng, thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo và Glutamine - axit amin giúp cung cấp đến 50% năng lượng sau bữa ăn.

Do vậy, uống nước đỗ đen giảm cân hay uống nước đỗ đen rang giảm mỡ bụng là điều có thật.

Uống nước đỗ đen rang mỗi ngày có tốt cho sức khoẻ?

Nước đỗ đen rang tuy tốt cho sức khoẻ nhưng không nên uống nhiều. Báo VnExpress dẫn lời Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ - Khoa Y học Cổ truyền, Bệnh viện Y dược TP. HCM cho biết, nước đỗ đen chỉ nên sử dụng như món giải khát, 2-3 lần một tuần, mỗi lần khoảng 100-250 ml. Không nên dùng thay nước uống hàng ngày vì chúng có thể ảnh hưởng khả năng hấp thu các chất trong cơ thể.

Đơn cử, đỗ đen chứa phytat, gây cản trở cho việc hấp thu của các khoáng chất như sắt, kẽm, đồng, phốt pho, có thể dẫn tới thiếu máu, loãng xương. Bởi vậy, thời gian lý tưởng để sử dụng đậu đen với các thực phẩm khác là cách nhau khoảng 4 giờ.

Người có bệnh tiểu đường không nên pha đường vào nước đỗ đen. Nước đỗ đen có tác dụng lợi tiểu, do đó người có bệnh về thận cần thận trọng khi sử dụng, nên ăn uống theo lời khuyên của thầy thuốc.

Người mắc bệnh viêm đại tràng, đi ngoài phân lỏng, tiêu chảy, tiêu hóa kém không dùng đậu đen. Hàm lượng protein trong đậu đen rất cao khiến cho người già, trẻ em hay có thể trạng yếu khó tiêu thụ hết. Từ đó dẫn đến chứng đầy, đau bụng.

Trên đây là những thông tin giải dáp về băn khoăn "Uống nước đỗ đen rang mỗi ngày có tốt cho sức khoẻ?". Hãy uống nước đỗ đen rang đúng cách để tốt cho sức khoẻ nhé.