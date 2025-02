6 dấu hiệu cảnh báo lượng đường trong máu cao

(VTC News) -

Khát nước và đi vệ sinh thường xuyên

Báo Lao động dẫn nguồn trang Eating Well cho biết, lượng đường dư thừa trong máu khiến thận phải làm việc nhiều hơn để loại bỏ lượng đường này. Thận lấy nước từ các mô của bạn để pha loãng glucose và bài tiết qua nước tiểu, dẫn đến việc đi vệ sinh thường xuyên hơn.

Việc mất nước và chất điện giải này làm tăng cảm giác khát. Vì vậy, bạn tiếp tục uống nước nhiều hơn. Nếu bạn uống thêm đồ uống có đường như soda, lượng đường trong máu của bạn có thể tăng cao hơn nữa.

Luôn đói

Cơ thể chuyển hóa thức ăn bạn ăn thành glucose, sau đó được các tế bào sử dụng để tạo năng lượng.

Tuy nhiên, một số thời điểm, glucose không thể đến các tế bào. Điều này có thể xảy ra vì cơ thể bạn không thể tạo ra đủ hormone insulin cần thiết để đưa glucose vào các tế bào của bạn. Không thể sử dụng glucose gây ra tình trạng thiếu năng lượng, có thể khiến bạn đói hơn bình thường.

Cảm giác đói quá mức kèm theo sụt cân có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường.

Mệt mỏi

Lượng đường trong máu thường trở nên tăng cao mạn tính vì cơ thể đã trở nên đề kháng với insulin, loại hormone giúp các tế bào sử dụng đường để tạo năng lượng.

Thiếu nguồn năng lượng đó, người có lượng đường trong máu cao có thể thường xuyên cảm thấy mệt mỏi.

Ngứa ran và tê

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Eat This, Not That! cho biết, lượng đường trong máu cao mạn tính có thể làm hỏng các dây thần kinh trên toàn cơ thể, một tình trạng được gọi là bệnh thần kinh do tiểu đường.

Dạng phổ biến nhất là bệnh thần kinh ngoại biên, ảnh hưởng đến bàn chân, cẳng chân, bàn tay và cánh tay.

Nó có thể gây ngứa ran, bỏng rát, tê, giảm nhạy cảm với cơn đau hoặc nhiệt độ hoặc đau nhói hoặc chuột rút ở các vùng bị ảnh hưởng.

Các triệu chứng có xu hướng trở nên tồi tệ hơn vào ban đêm.

Lượng đường trong máu cao có thể gây ngứa ran, bỏng rát, tê, giảm nhạy cảm với cơn đau hoặc nhiệt độ, hoặc đau nhói hoặc chuột rút ở các vùng bị ảnh hưởng.

Nhìn mờ và nhức đầu thường xuyên

Lượng đường trong máu cao có thể làm sưng và biến dạng ống kính của mắt, gây ra hiện tượng mờ hoặc nhìn đôi.

Bệnh tiểu đường có thể khiến các mạch máu trong võng mạc bị rò rỉ, hoặc các mạch máu mới phát triển bất thường, dẫn đến các vấn đề về thị lực.

Đây được gọi là bệnh võng mạc tiểu đường. Bệnh thần kinh do tiểu đường là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người lớn tại Mỹ.

Xuất hiện đốm đen trên da và mụn thịt

Các mảng sẫm màu ở các kẽ da như nếp gấp cổ, nách, ngón tay có thể là dấu hiệu của tình trạng liên quan đến bệnh tiểu đường. Nguyên nhân là do nồng độ insulin cao, có thể là dấu hiệu sớm của tiền tiểu đường, tiểu đường hoặc kháng insulin.

Bên cạnh đó, viêm da, nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm, da khô, ngứa da cũng có thể là dấu hiệu tiềm ẩn của lượng đường trong máu cao.