(VTC News) -

Men gan cao là gì?

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BS Nguyễn Thị Nhưng cho biết, men gan cao là dấu hiệu cho thấy gan đang bị tổn thương, thường xảy ra ở những người mắc các bệnh lý về gan như viêm gan, xơ gan, ung thư gan hay những người có thói quen uống rượu bia.

Ngoài ra, men gan cao cũng cảnh báo các bệnh lý nguy hiểm khác như viêm thận, viêm túi mật, viêm cơ, nhồi máu cơ tim.

Men gan cao được chia thành 3 mức độ:

Mức độ nhẹ: Chỉ số tăng < 5 lần so với chỉ số men gan bình thường.

Mức độ trung bình: Chỉ số tăng từ 5 - 10 lần so với chỉ số men gan bình thường.

Mức độ nặng: Chỉ số tăng > 10 lần so với chỉ số men gan bình thường.

Nói chung, chỉ số tăng càng cao càng cho thấy gan đang bị tổn thương nghiêm trọng, nặng nề. Người bệnh không được chủ quan với tình trạng này bởi men gan cao liên tục là rất nguy hiểm.

Uống nước đậu đen có tốt cho gan không là băn khoăn của nhiều người

Uống nước đậu đen có tốt cho gan?

Báo Lao động dẫn nguồn trang Chinese Journal of Nutrition and Health cho biết, đậu đen Tác dụng giải độc, thanh nhiệt và hỗ trợ tiêu hóa. Đậu đen chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ như flavonoid và anthocyanin, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, đặc biệt sau khi gan phải xử lý rượu.

Các chất này giúp giảm viêm và kích thích quá trình tái tạo tế bào gan, hỗ trợ phục hồi chức năng gan.

Các hợp chất trong đậu đen như isoflavone giúp làm giảm nồng độ men gan. Khi uống rượu, gan phải phân giải ethanol. Quá trình này có thể tạo ra các sản phẩm phụ gây hại cho tế bào gan. Việc bổ sung đậu đen giúp hỗ trợ chức năng gan và tăng khả năng giải độc.

Nước đậu đen còn chứa nhiều vitamin B, đặc biệt là B6 và B12, giúp cải thiện quá trình chuyển hóa của cơ thể, hỗ trợ gan trong việc xử lý các chất độc hại từ rượu. Các chuyên gia dinh dưỡng tại Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo việc duy trì chế độ ăn giàu chất xơ và các thực phẩm chống oxy hóa, như đậu đen, sẽ giúp bảo vệ, cải thiện chức năng gan trong dài hạn.

Tuy nước đậu đen có thể giúp giải độc gan, phương pháp này không thể thay thế hoàn toàn vai trò của một chế độ ăn uống lành mạnh và việc hạn chế uống rượu. Việc duy trì một lối sống cân bằng, kết hợp với việc uống nước đậu đen sẽ giúp gan phục hồi nhanh chóng và khỏe mạnh hơn sau khi tiếp xúc với các tác nhân độc hại như rượu.