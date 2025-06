5 loại quả bổ gan, dưỡng thận bạn nên ăn thường xuyên

(VTC News) -

Quả dứa

Báo điện tử VOV dẫn nguồn trang Times of India cho biết, bromelain trong dứa giúp phân hủy protein và các chất độc hại tích tụ trong gan, giảm gánh nặng cho cơ quan này. Đồng thời, tính mát của dứa còn giúp thanh nhiệt, giải độc gan, đặc biệt hữu ích trong những ngày hè nóng bức hay sau khi sử dụng đồ uống có cồn. Các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các gốc tự do.

Hàm lượng nước dồi dào của dứa có tác dụng lợi tiểu mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình đào thải độc tố và cặn bã qua đường tiết niệu. Điều này không chỉ giúp thận làm việc hiệu quả hơn mà còn giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.

Quả bưởi

Vitamin C và glutathione trong bưởi là bộ đôi hoàn hảo giúp gan giải độc hiệu quả. Chúng kích thích sản xuất enzyme giải độc, giúp gan loại bỏ kim loại nặng, hóa chất độc hại và các chất gây ung thư.

Hesperidin trong bưởi còn giúp bảo vệ gan khỏi tổn thương, đặc biệt là gan nhiễm mỡ. Tính mát của bưởi cũng góp phần làm mát gan, hỗ trợ quá trình phục hồi.

Với hàm lượng nước cao và tính lợi tiểu tự nhiên, bưởi giúp tăng cường chức năng lọc của thận, thúc đẩy quá trình đào thải chất thải và độc tố ra khỏi cơ thể qua nước tiểu. Điều này giúp ngăn ngừa sự hình thành cặn lắng và sỏi thận.

Đu đủ và quả bưởi là hai loại quả mát gan, bổ thận tốt cho sức khoẻ.

Quả lựu

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang TOI cho biết, lựu là loại quả rất tốt trong việc hỗ trợ giải độc thận. Một bài đánh giá đã nêu bật tiềm năng của loại quả này trong việc giảm mức độ độc tố ở những bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo.

Hàm lượng chất chống oxy hóa cao, đặc biệt là punicalagin, giúp giảm viêm và ngăn ngừa hình thành sỏi thận. Ngay cả một bát nhỏ hạt lựu mỗi ngày cũng có thể bảo vệ chức năng thận và giải độc hiệu quả.

Đu đủ

Đu đủ chứa papain, một loại enzyme hỗ trợ phân hủy protein trong chế độ ăn uống, làm giảm gánh nặng trao đổi chất của gan. Hơn nữa, đu đủ rất giàu flavonoid và vitamin C, cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Một số nền y học truyền thống, bao gồm cả Ayurveda (Ấn Độ) khuyên dùng đu đủ sống hoặc nước ép đu đủ để giải độc gan nhẹ.

Quả nho

Resveratrol là "ngôi sao" của quả nho, được nghiên cứu rộng rãi về khả năng bảo vệ gan khỏi tổn thương do rượu, thuốc lá và các độc tố khác. Nó giúp giảm viêm, ngăn ngừa tích tụ mỡ trong gan và hỗ trợ quá trình giải độc. Các chất chống oxy hóa khác cũng góp phần bảo vệ tế bào gan khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Nho cũng có tính mát, giúp thanh nhiệt gan.

Nho có tính lợi tiểu nhẹ, giúp tăng cường lưu lượng nước tiểu, từ đó thúc đẩy quá trình đào thải độc tố và cặn bã ra khỏi cơ thể qua thận. Điều này rất hữu ích trong việc duy trì chức năng thận khỏe mạnh và ngăn ngừa sỏi thận.