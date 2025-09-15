Ứng viên giáo sư trẻ nhất ngành Y năm 2025 là ai?

(VTC News) -

PGS.TS Hoàng Anh Tiến hiện là Phó giám đốc Trung tâm tim mạch, Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

Ông tốt nghiệp bác sĩ Y khoa trường Đại học Y Khoa, Đại học Huế năm 2003; sau đó nhận bằng thạc sĩ ngành Y, chuyên ngành Nội khoa trường Đại học Y Dược, Đại học Huế năm 2007. Năm 2011, ông được cấp bằng tiến sĩ Y học, chuyên ngành Nội tim mạch tại trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

Năm 2015, ông được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư ngành Y học.

PGS.TS Hoàng Anh Tiến. (Ảnh: Bệnh viện trường Đại học Y Dược, Đại học Huế)

PGS.TS Hoàng Anh Tiến có 2 hướng nghiên cứu chủ yếu. Hướng thứ nhất là nghiên cứu can thiệp động mạch vành và các yếu tố nguy cơ liên quan nổi bật hiện nay như ngưng thở giấc ngủ, tăng huyết áp và vữa xơ động mạch. Hướng thứ hai đi sâu vào việc ứng dụng các chỉ điểm sinh học mới và các kỹ thuật hình thái - chức năng không xâm lấn để tiên lượng bệnh lý tim mạch.

PGS.TS Hoàng Anh Tiến đã hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, hướng dẫn 47 học viên cao học/chuyên khoa 2/bác sĩ nội trú bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ/chuyên khoa 2/bác sĩ nội trú. Ông cũng hoàn thành 15 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên, bao gồm 2 đề tài cấp Bộ (chủ nhiệm 1 đề tài); 4 đề tài cấp tỉnh (chủ nhiệm 1 đề tài); 7 đề tài cấp Đại học Huế (chủ nhiệm 3 đề tài); đang chủ nhiệm 1 đề tài cấp tỉnh, 1 đề tài cấp Đại học Huế.

Ứng viên này cũng đã công bố 180 bài báo khoa học, trong đó 45 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín; xuất bản 18 cuốn sách thuộc nhà xuất bản uy tín (chủ biên hoặc đồng chủ biên 14 cuốn sách), trong đó có 8 giáo trình, 10 sách chuyên khảo/tham khảo.

Năm 2007, khi 28 tuổi, ông Hoàng Anh Tiến đạt 3 giải thưởng về nghiên cứu khoa học. Trong đó giải xuất sắc hội nghị khoa học trẻ các trường Đại học Y Dược toàn quốc lần thứ 14 với đề tài: “Nghiên cứu hội chứng ngưng thở lúc ngủ bằng máy SASD-07 tự tạo”. Đề tài này đem lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân dùng máy theo dõi nhịp thở tự tạo SASD-07 (Sleep Apnea Syndrome Detective) để phát hiện hội chứng ngưng thở lúc ngủ.

Năm 2024, PGS.TS Hoàng Anh Tiến được Thủ tướng trao Bằng khen vì có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Danh sách năm nay có 933 ứng viên được đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư và phó giáo sư. Trong đó 89 ứng viên giáo sư, 844 ứng viên phó giáo sư ở các ngành/liên ngành. So với năm 2024, số lượng ứng viên năm nay tăng mạnh từ 673 lên 933, tăng 260 người (gần 40%).