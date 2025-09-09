Chân dung ứng viên giáo sư trẻ nhất năm 2025

(VTC News) -

Theo danh sách được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố, trong số 993 ứng viên được đề nghị xét công nhận chức danh năm nay có 89 ứng viên giáo sư, 844 ứng viên phó giáo sư ở các ngành/liên ngành. So với năm 2024, số lượng ứng viên năm nay tăng mạnh từ 673 lên 933, tăng 260 người (gần 40%).

Ứng viên được đề xuất công nhận chức danh giáo sư trẻ nhất năm nay là PGS.TS Võ Hoàng Hưng, sinh năm 1987, quê Vĩnh Long. Ông hiện là Trưởng Bộ môn Toán - Tin ứng dụng, trường Đại học Sài Gòn. Trước đó, ông là một trong bốn phó giáo sư trẻ nhất, được công nhận hồi tháng 1/2021.

PGS.TS Võ Hoàng Hưng. (Ảnh: FBNV)

Ông Võ Hoàng Hưng được biết đến với nhiều thành tích vượt trội trong lĩnh vực Toán học. Ông là cựu học sinh trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ). Năm lớp 10, ông Hưng đoạt huy chương Vàng kỳ thi Olympic 30/4; giành hạng nhất kỳ thi học sinh giỏi Toán đồng bằng sông Cửu Long năm lớp 11.

Năm lớp 12, ông đoạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán, sau đó được tuyển thẳng vào ngành Toán - Tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Khi dự thi đại học, ông trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng, trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Cuối cùng, ông lựa chọn học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM và tốt nghiệp loại giỏi hệ cử nhân tài năng.

Cuối năm 2011, ông nhận cùng lúc 3 học bổng tiến sĩ và chọn học bổng Marie Curie tại Đại học Paris 6 (Pháp). Đến năm 2014, ông nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Toán giải tích và Phương trình đạo hàm riêng.

Năm 2015, ông trở về nước làm việc và công tác ở nhiều nơi trước khi chọn làm việc tại Đại học Sài Gòn từ năm 2018 đến nay.

Theo hồ sơ ứng viên giáo sư, PGS.TS Võ Hoàng Hưng hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, công bố 23 bài báo khoa học, trong đó 21 bài trên tạp chí quốc tế uy tín. Đặc biệt, năm 2023, ông đạt giải thưởng công trình Toán học xuất sắc của Bộ GD&ĐT.

Các hướng nghiên cứu chính của ông Hưng gồm: Bài toán ngược, phương trình đạo hàm riêng, giải tích phi tuyến, giải tích bậc không nguyên, bài toán sinh học.

PGS.TS Võ Hoàng Hưng cũng tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động cộng đồng về Toán học do Viện nghiên cứu cao cấp về Toán và Viện Toán học chủ trì. Bên cạnh đó, từ năm 2019, ông còn tham gia bồi dưỡng đội tuyển Olympic Toán, môn Toán giải tích của trường Đại học Sài Gòn và luôn có giải.