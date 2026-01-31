Ứng viên được Tổng thống Trump đề cử làm Chủ tịch Fed là ai?

(VTC News) -

Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ đề cử cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed mới, thay ông Jerome Powell khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào tháng 5. Theo Nhà Trắng, lựa chọn này nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong bối cảnh tổng thống công khai mong muốn Fed sớm hạ lãi suất.

Việc ông Kevin Warsh được đề cử làm lãnh đạo Fed đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của một cựu quan chức ngân hàng trung ương, người đã theo đuổi vị trí này trong nhiều năm và hiện công khai chia sẻ quan điểm với Tổng thống Donald Trump về việc hạ lãi suất.

Ông Kevin Warsh phát biểu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại trong phiên thảo luận “Ngân hàng Trung ương trong thời đại ứng biến”, ngày 28/11/2011 tại New York. (Ảnh tư liệu: AP/Mark Lennihan)

Ông Warsh, 55 tuổi, lớn lên tại bang New York, học trung học công lập trước khi lấy bằng cử nhân chính sách công tại Đại học Stanford năm 1992. Tương tự Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell, ông cũng có bằng luật, tốt nghiệp Trường Luật, Đại học Harvard.

Sau 7 năm làm ngân hàng đầu tư tại Morgan Stanley, ông Warsh gia nhập nhóm cố vấn chính sách kinh tế thân cận của Tổng thống George W. Bush vào năm 2002. Cùng năm đó, ông kết hôn với bà Jane Lauder, lãnh đạo của hãng mỹ phẩm Estée Lauder và là người thừa kế gia tộc Lauder. Cha vợ ông, Ronald Lauder, là nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa.

Năm 2006, ông Bush đề cử ông Warsh vào Hội đồng Thống đốc Fed, nhóm 7 quan chức tại Washington có quyền biểu quyết chính sách tiền tệ. Mới 35 tuổi, ông Warsh trở thành người trẻ nhất từng đảm nhiệm vị trí này trong lịch sử Ngân hàng Trung ương Mỹ.

Thử thách trong khủng hoảng tài chính

Không lâu sau khi nhậm chức, Kevin Warsh phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, biến cố đẩy hệ thống ngân hàng Mỹ tới bờ vực sụp đổ. Với mạng lưới sâu rộng tại Phố Wall, ông giữ vai trò nổi bật trong điều phối phản ứng chính sách của Fed, tham gia xử lý gói cứu trợ tập đoàn bảo hiểm AIG và hỗ trợ thương vụ JPMorgan mua lại ngân hàng đầu tư Bear Stearns.

Ban đầu, ông Warsh ủng hộ các biện pháp kích thích mạnh tay để ổn định thị trường. Tuy nhiên, đến năm 2010, ông bắt đầu bày tỏ lo ngại rằng việc mở rộng bảng cân đối kế toán có thể làm gia tăng rủi ro lạm phát. Trong một bài phát biểu tháng 6 cùng năm, Warsh nhấn mạnh rằng mọi quyết định tiếp tục bơm tiền “cần được xem xét nghiêm ngặt”.

Dù từng phản đối chương trình mua thêm trái phiếu tại một cuộc họp chính sách, ông sau đó vẫn bỏ phiếu ủng hộ.

Lỡ hẹn ghế Chủ tịch Fed năm 2017

Ông Kevin Warsh phát biểu tại Hội nghị Đầu tư Sohn ở New York (Mỹ) ngày 8/5/2017, khi còn là nghiên cứu viên kinh tế tại Viện Hoover và giảng viên Trường Kinh doanh sau đại học Stanford. (Ảnh tư liệu: Reuters/Brendan McDermid)

Sau khi rời Fed, ông Warsh gia nhập Viện Hoover thuộc Hoover Institution và trở thành thành viên hội đồng quản trị UPS. Sau chiến thắng bầu cử năm 2016 của ông Trump, Warsh được mời tham gia nhóm doanh nghiệp tư vấn cho Nhà Trắng.

Khi nhiệm kỳ của Chủ tịch Fed khi đó là Janet Yellen kết thúc vào năm 2017, Kevin Warsh được xem là một trong những ứng viên sáng giá. Ông đã phỏng vấn với Tổng thống Trump nhưng không được lựa chọn, một phần vì tổng thống cho rằng Warsh trông quá trẻ. Người được bổ nhiệm cuối cùng là ông Powell, sau này thường xuyên bất đồng với Nhà Trắng về lộ trình tăng lãi suất.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell phát biểu tại họp báo sau cuộc họp Ủy ban Thị trường mở Liên bang, ngày 28/1/2026, tại trụ sở Hội đồng Fed ở Washington. (Ảnh: AP/Jacquelyn Martin)

Dịch chuyển quan điểm, tiến gần Nhà Trắng

Từng là người ủng hộ tự do thương mại, thời gian gần đây Warsh bảo vệ các mức thuế của ông Trump và cho rằng chúng khó gây lạm phát. Ông cũng công khai ủng hộ việc hạ lãi suất, đồng thời chia sẻ sự không hài lòng của tổng thống đối với Fed.

“Tổng thống có lý khi thất vọng với Jay Powell và Cục Dự trữ Liên bang", ông Warsh nói trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News hồi mùa hè.

Ngoài ra, ông còn đồng tình với sự chỉ trích của chính quyền Trump rằng quy mô và phạm vi hoạt động của Fed đã vượt ra ngoài khuôn khổ mà Quốc hội giao phó.