Dân đổ xô đổi bằng lái, TP.HCM thiếu 250.000 phôi giấy phép lái xe

(VTC News) -

Chiều 28/11, tại buổi họp báo về kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM lý giải nguyên nhân và đưa ra giải pháp cho tình trạng thiếu phôi giấy phép lái xe.

Theo ông An, TP.HCM sử dụng khoảng 550.000 - 600.000 phôi bằng lái mỗi năm. Năm nay, thành phố đã đăng ký số lượng tương đương, thậm chí tăng thêm 10%, nhưng vẫn xảy ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng.

"Thành phố đang thiếu khoảng 250.000 phôi bằng lái xe từ tháng 10 tới nay. Dự kiến đến tháng 12, vấn đề này sẽ được giải quyết xong", Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết.

TP.HCM thiếu 250.000 phôi giấy phép lái xe. (Ảnh minh họa)

Nguyên nhân chính được xác định là do người dân hiểu nhầm rằng bằng lái cũ không còn giá trị sau khi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Dù cơ quan chức năng liên tục tuyên truyền nhưng nhiều người vẫn đổ xô đổi bằng lái mới, khiến nhu cầu tăng đột biến lên tới 80%.

Không chỉ TP.HCM, một số tỉnh thành khác cũng rơi vào tình trạng tương tự, đến mức phải tạm dừng cấp hoặc thi bằng lái do không đủ phôi.

Hiện Cục Đường bộ đang tổng hợp nhu cầu từ các địa phương và đấu thầu để cung cấp thêm phôi giấy phép lái xe. Theo dự kiến, đến cuối tháng 12, Sở Giao thông vận tải TP.HCM sẽ nhận được 850.000 phôi bằng, đủ để giải quyết tồn đọng.

Tuy nhiên, ông An cảnh báo: “Việc các tỉnh lân cận đổ về TP.HCM để đổi bằng lái là điều khó tránh, và chúng tôi không thể từ chối. Do đó, thời gian trả bằng lái có thể kéo dài hơn so với quy định 10 ngày, rất mong người dân thông cảm”.

Ông An khẳng định, bằng lái giấy hiện nay (loại cấp từ lâu, không thời hạn) vẫn sử dụng được sau ngày 1/1/2025. Các loại bằng B1, B2 còn hạn sử dụng cũng tiếp tục được dùng cho đến khi hết hạn.

Đồng thời, Sở Giao thông vận tải và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) đang nỗ lực cập nhật thông tin bằng lái lên VNeID để hỗ trợ người dân. Lực lượng CSGT đã đồng ý linh động giải quyết các trường hợp cấp thiết.

“Chúng tôi rất mong bà con thông cảm và chịu khó chờ thêm một chút. TP.HCM đang nỗ lực hết sức để sớm khắc phục tình trạng này”, ông An nhấn mạnh.