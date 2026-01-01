Ùn ứ cửa ngõ phía Đông TP.HCM sáng 1/1, xe xếp hàng dài chờ lên cao tốc

Theo người dân, tranh thủ kỳ nghỉ đầu năm, nhiều gia đình chọn xuất phát từ sáng sớm để về quê hoặc đi du lịch. Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ khiến thời gian di chuyển kéo dài hơn ngày thường, có tài xế cho biết mất hơn 30 phút mới lên được cao tốc.