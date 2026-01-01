TP.HCM khác lạ với cảnh vắng bóng người trong ngày đầu năm mới 2026

(VTC News) -

Chị Nguyễn Phương Thanh (ngụ đường Hồ Bá Kiện, phường Hòa Hưng) cho biết, không khí ngày đầu năm ở TP.HCM rất tuyệt. Tiết trời se lạnh như mùa thu Hà Nội, không còn cảnh tấp nập, vội vã của dòng xe cộ.

"Sáng nay, tôi đi bộ dạo qua các tuyến đường ở trung tâm thành phố. Cảm giác vô cùng thư thái và nhẹ nhàng. Ngắm nhìn đường phố chỉ thưa thớt người xe thật là cơ hội hiếm thấy”, chị Thanh nói.

Đường Sư Vạn Hạnh vốn đông đúc nay vắng bóng người và xe trong giờ cao điểm. (Ảnh: Đại Việt)

Anh Trần Trung Dũng (ngụ đường Đỗ Thị Lời, phường Nhiêu Lộc) chia sẻ, sáng mùng 1, anh lấy xe chở vợ con đi thăm người thân. Anh rất bất ngờ vì đường sá vắng bóng người.

“Bình thường, giờ cao điểm buổi sáng là chen chúc nhau, nhích từng chút một trên đường. Còn hôm nay, đường sá thông thoáng, di chuyển rất thoải mái. Điều này khiến cho tinh thần của tôi phấn chấn và đầy năng lượng trong ngày đầu năm”, anh Dũng nói.

Đường Tô Hiến Thành cũng vắng người qua lại. (Ảnh: Đại Việt)

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, vào lúc 8h sáng, nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM như Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Tô Hiến Thành…có rất ít người và phương tiện lưu thông. Người dân di chuyển dễ dàng qua các con đường vốn thường xuyên chứng kiến cảnh kẹt xe ở thành phố.

Khu vực chợ Hòa Hưng cũng không còn tấp nập mua bán như ngày thường, thay vào đó là khung cảnh rất đỗi bình yên. (Ảnh: Đại Việt)

Trong kỳ nghỉ Tết dương lịch, người dân TP.HCM thường chọn đến các điểm du lịch như Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt hoặc các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Một phộ phận người dân chọn về quê để đón năm mới cùng người thân. Đây là những lý do khiến đường phố trở nên vắng vẻ.

Nhiều điểm kinh doanh nghỉ Tết dương lịch cũng khiến đường phố vắng vẻ hơn. (Ảnh: Đại Việt

Ngã ba Tô Hiến Thành - Cách Mạng Tháng Tám thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe thì nay lại lưu thông vô cùng dễ dàng. (Ảnh: Đại Việt)

Đường Cách Mạng Tháng Tám - tuyến đường lớn, huyết mạch của TP.HCM - cũng chỉ "lác đác" phương tiện qua lại trong ngày đầu năm mới. (Ảnh: Đại Việt)

Thời tiết của TP.HCM trong dịp Tết dương lịch cũng rất dễ chịu. Theo dự báo thời tiết của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong ngày 1 và 2/1, không khí lạnh tăng cường xuống nước ta, tác động đến thời tiết Nam Bộ. Do đó, thời tiết TP.HCM có mây thay đổi, ngày nắng, ít mưa, nhiệt độ dao động từ 20 - 32°C.

Từ ngày 1 đến 4/1, buổi sáng tại TP.HCM có tiết trời se lạnh. Các chuyên gia cảnh báo, tiết trời se lạnh và hanh khô có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ, người dân cần đề phòng các bệnh về hô hấp.