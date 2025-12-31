Khánh thành làn đường riêng cho xe đạp đầu tiên tại TP.HCM

(VTC News) -

Sáng nay 31/12, Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức lễ khánh thành công trình làn đường riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ (đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1), thuộc phường An Khánh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Xây dựng cùng các đại biểu đã trực tiếp đạp xe trải nghiệm tuyến đường vừa hoàn thành.

Người dân vui mừng trải nghiệm làn xe đạp riêng trên đường Mai Chí Thọ.

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết xe đạp là phương tiện phù hợp để kết nối với các loại hình giao thông công cộng như xe buýt, metro. Việc hình thành làn đường riêng cho xe đạp được xem là một trong những giải pháp thúc đẩy người dân hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, hướng đến giao thông xanh và bền vững.

Theo ông Hưng, trục đường Mai Chí Thọ là tuyến giao thông huyết mạch, đi qua nhiều khu đô thị, chung cư lớn như Sala, New City, The Sun Avenue…, nơi có nhu cầu đi lại ngắn giữa các khu dân cư và các điểm dịch vụ rất cao. Đây cũng là tuyến kết nối với các tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - Long Thành trong tương lai.

“Việc tổ chức làn đường xe đạp riêng biệt, nằm giữa hàng cây xanh, giúp người dân dễ dàng tiếp cận metro, xe buýt và các phương tiện công cộng khác, từ đó nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng giao thông đô thị”, ông Hưng nhận định.

Trước đó, dự án do Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị làm chủ đầu tư, được khởi công ngày 10/10 với tổng vốn hơn 14,2 tỷ đồng. Công trình hoàn thành vào ngày 26/12, vượt tiến độ 45 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Làn đường xe đạp dài 5,7km, rộng 2m (riêng đoạn qua cầu rộng 1,5m), vận tốc thiết kế 20km/h. Điểm đầu tại nút giao Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch và điểm cuối tại nút giao Mai Chí Thọ - đường D1. Mặt đường sử dụng kết cấu bê tông nhựa, độ dốc tối đa 4%. Các hạng mục như bãi đỗ, trạm xe đạp, hệ thống chiếu sáng, thoát nước được đầu tư đồng bộ.

Theo Sở Xây dựng, đây mới là giai đoạn 1 của dự án. Giai đoạn 2 sẽ được triển khai sau khi đánh giá hiệu quả khai thác thực tế và khi nút giao An Phú hoàn thành.

Trong thời gian tới, TP.HCM dự kiến mở rộng mạng lưới làn đường xe đạp nhằm kết nối các trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, công viên, công trình có giá trị lịch sử; đồng thời tăng khả năng kết nối với các tuyến giao thông công cộng và hạ tầng bến bãi.

Các trục đường đang được nghiên cứu triển khai gồm Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi, Công xã Paris, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Bến Vân Đồn, Hoàng Sa, Trường Sa, Điện Biên Phủ, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Cảnh, Đinh Tiên Hoàng và Võ Nguyên Giáp.