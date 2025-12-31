Người dân rời TP.HCM về quê, cửa ngõ và bến xe đông đúc chiều cuối năm

Đại diện Bến xe Miền Đông cũng cho biết đơn vị đã xây dựng kế hoạch phục vụ từ ngày 31/12/2025 đến 4/1/2026. Dự kiến bến phục vụ khoảng 29.000 lượt hành khách với hơn 1.725 lượt xe, trong đó ngày cao điểm 1/1/2026 có gần 7.000 lượt khách. Trong khi đó, Bến xe Miền Đông cũ dự kiến phục vụ hơn 36.400 hành khách với gần 1.933 chuyến xe trong 5 ngày cao điểm. Riêng ngày 31/12/2025 được xác định là ngày cao nhất với khoảng 9.600 lượt khách.