Ukraine ký thỏa thuận nhận 100 tiêm kích Rafale từ Pháp

(VTC News) -

Ngày 17/11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ký thỏa thuận cho phép Kyiv mua tới 100 tiêm kích Rafale cùng các trang thiết bị quân sự khác, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước chiến dịch tấn công của Nga.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi ông tới dự cuộc gặp tại Điện Élysée ở Paris, Pháp, ngày 17/11/2025. (Ảnh: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Theo Phủ Tổng thống Pháp, đây không phải là hợp đồng mua bán ngay lập tức, mà dự kiến được triển khai trong khoảng 10 năm. Thỏa thuận cũng đề cập đến hệ thống phòng không thế hệ mới SAMP-T, cùng radar và các loại drone.

“Chúng tôi sẽ có 100 chiếc Rafale. Đây sẽ là hệ thống phòng không vững mạnh, thuộc hàng mạnh nhất thế giới", Tổng thống Zelensky phát biểu tại căn cứ không quân Villacoublay.

Điện Élysée xác nhận con số này, nhưng chưa công bố cụ thể bao nhiêu máy bay sẽ được chuyển giao từ kho hiện có và bao nhiêu sẽ đặt mua mới từ tập đoàn Dassault. Theo Reuters, một số máy bay có thể bàn giao từ lực lượng không quân Pháp, phần còn lại sẽ được sản xuất mới.

Tổng thống Macron đăng trên X: “Một ngày tuyệt vời”, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu là “giúp Kyiv có được những hệ thống cần thiết để đối phó với sự tấn công của Nga”.

Việc đưa Rafale vào biên chế sẽ mất thời gian, do yêu cầu huấn luyện phi công và vận hành hệ thống phức tạp. Ukraine đang hướng tới mục tiêu sở hữu đội máy bay chiến đấu khoảng 250 chiếc, bao gồm F-16 của Mỹ, Gripen của Thụy Điển và nay là Rafale của Pháp.

Một tiêm kích Rafale đỗ trên đường băng trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới căn cứ không quân Villacoublay, gần Paris, ngày 17/11/2025. (Ảnh: Christophe Ena/Pool qua REUTERS)

Tuy nhiên, chi phí cho các gói hỗ trợ này vẫn chưa được xác định, trong bối cảnh Paris đang chịu áp lực ngân sách và bất ổn chính trị.

Ukraine trong thế phòng thủ

Đây là chuyến thăm Pháp thứ 9 của Tổng thống Zelensky kể từ khi Nga mở chiến dịch xâm lược toàn diện vào tháng 2/2022, diễn ra ngay trước một mùa đông được dự báo khó khăn cho Kyiv khi Moskva gia tăng sức ép.

Trong đêm qua, các cuộc tấn công của Nga khiến 3 người thiệt mạng tại vùng Kharkiv. Trước đó, ngày 14/11, 7 người chết trong một vụ tập kích chung cư ở Kyiv. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/11 cho biết họ đã chiếm thêm 3 làng ở miền đông Ukraine, tiếp tục chiến dịch tiến công được mô tả là “chậm nhưng chắc”.

Nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình đang đình trệ, khi Moskva bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn và không từ bỏ yêu sách lãnh thổ.

Cuối tuần qua, Tổng thống Zelensky thông báo tái cơ cấu các doanh nghiệp năng lượng nhà nước sau một bê bối tham nhũng, yêu cầu 2 bộ trưởng từ chức và trừng phạt một cựu cộng sự bị cáo buộc là “đầu não” vụ việc.

Pháp và Anh hiện thúc đẩy một “liên minh thiện chí” gồm khoảng 30 quốc gia, sẵn sàng điều quân và hỗ trợ Ukraine khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn hoặc hòa bình. Theo giới chức Pháp, mục tiêu là đảm bảo Ukraine có đủ năng lực quân sự và kinh tế để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào từ Nga trong tương lai.