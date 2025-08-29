Ukraine tố Nga tấn công lớn, gây thiệt hại cho văn phòng của EU và Anh tại Kiev

Theo Wall Street Journal đợt phát động tấn công vào Kiev không chỉ phá hủy các tòa nhà ở trung tâm thủ đô, mà còn có cả những tòa nhà được các quan chức châu Âu sử dụng, khiến các nhà lãnh đạo châu Âu phản ứng gay gắt.

Sự việc xảy ra một ngày trước khi phái đoàn Ukraine đến gặp phái đoàn của Tổng thống Trump tại New York để thảo luận về các đảm bảo an ninh cho một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine. Các cuộc không kích của Nga sử dụng 598 máy bay không người lái tấn công và 31 tên lửa, trong đó có 9 tên lửa đạn đạo, chỉ có thể bị đánh chặn bằng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

Không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ tổng cộng 26 tên lửa và 563 máy bay không người lái của Nga. Theo Ukraine, ít nhất 13 địa điểm đã bị tấn công trực tiếp.

Một văn phòng bị hư hại sau cuộc tấn công của Nga tại Kiev. (Ảnh: Reuters)

Trong thông báo trên Telegram, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, ông Tymur Tkachenko, cho biết, ít nhất 23 người đã thiệt mạng tại thủ đô. Tính đến 23h giờ 28/8, các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Trump "không hài lòng về tin tức này, nhưng ông cũng không ngạc nhiên", xét đến việc Nga và Ukraine đã có xung đột trong thời gian dài. Bà Leavitt nói thêm, ông Trump sẽ có phát biểu về vấn đề này.

"Có lẽ cả hai bên trong cuộc chiến này đều chưa sẵn sàng chấm dứt giao tranh. Tổng thống Trump muốn kết thúc, nhưng các nhà lãnh đạo của hai nước này cần phải có mong muốn và thiện chí chấm dứt xung đột”, bà Leavitt lưu ý.

Các cuộc không kích xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi Trump tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, một cuộc họp mà tổng thống Mỹ hy vọng sẽ thúc đẩy các nỗ lực hòa bình của ông.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết đây là cuộc tấn công lớn thứ hai kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, đồng thời là câu trả lời của Moscow cho những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Liên minh Châu Âu và Anh đã triệu các đặc phái viên Nga để phản đối. Không có báo cáo nào về thương vong tại cả hai địa điểm mà các quan chức châu Âu và Anh sử dụng. Ông Zelensky cho biết các cuộc không kích cũng gây thiệt hại cho một doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Azerbaijan tại Kiev.