Mỹ bán tên lửa hành trình cho Ukraine

(VTC News) -

Theo thông báo từ Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê duyệt khả năng bán 3.350 quả tên lửa hành trình phóng từ trên không (Extended Range Attack Munition - ERAM) cùng thiết bị hỗ trợ liên quan cho Ukraine, tổng trị giá khoảng 825 triệu USD.

Lầu Năm Góc cho biết cơ quan Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) đã thông báo với Quốc hội về việc phê duyệt sơ bộ này, nhấn mạnh rằng thương vụ phù hợp với chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ, khi giúp nâng cao năng lực phòng thủ của một đối tác ổn định và tiến bộ tại châu Âu.

Tuy nhiên, việc phê duyệt này không đồng nghĩa với hợp đồng đã được ký kết hay thương thảo hoàn tất. Lầu Năm Góc cho biết, các nhà thầu chính cho thương vụ tiềm năng này là Zone 5 Technologies và CoAspire.

Xung đột vẫn diễn ra trên thực địa Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Gói hỗ trợ này bao gồm tên lửa có hệ thống dẫn đường GPS và cơ chế chống tác chiến điện tử, có khả năng vươn tới mục tiêu cách xa hàng trăm dặm. Ngoài ra, sẽ có các phụ kiện đi kèm như thiết bị hỗ trợ, phần mềm lập kế hoạch nhiệm vụ, linh kiện dự phòng và hỗ trợ kỹ thuật.

Đây là lần đầu tiên chương trình “Jump Start”, được tài trợ bởi Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan, kết hợp với Quỹ Tài trợ Quân sự Nước ngoài của Mỹ (Foreign Military Financing), được sử dụng cho một hợp đồng vũ khí lớn như vậy.

Ukraine hiện phụ thuộc nhiều vào các hệ thống tầm xa do phương Tây cung cấp, trong đó có Storm Shadow/SCALP của Anh và Pháp. Gói tên lửa ERAM, nếu hoàn tất, sẽ bổ sung thêm lựa chọn tấn công tầm xa cho Kiev trong bối cảnh xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.