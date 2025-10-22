Ukraine tập kích nhà máy hóa chất quan trọng của Nga bằng tên lửa StormStorm

(VTC News) -

Hôm 21/10, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng: "Cuộc tấn công kết hợp tên lửa và không quân quy mô lớn đã được thực hiện, bao gồm tên lửa Storm Shadow phóng từ trên không xuyên thủng hệ thống phòng không của Nga. Kết quả của cuộc tấn công đang được đánh giá".

Cuộc tấn công đánh trúng nhà máy hóa chất Bryansk ở tỉnh Bryansk của Nga, một trong những "cơ sở quan trọng" sản xuất thuốc súng, thuốc nổ và nhiên liệu tên lửa. Chiến dịch này do Không quân Ukraine phối hợp với Hải quân, Lục quân và nhiều đơn vị quân đội khác thực hiện.

Tên lửa Storm Shadow. (Ảnh: Shutterstock)

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga trong vòng bốn giờ vào chiều 21/3, đơn vị phòng không của nước này phá hủy 57 máy bay không người lái của Ukraine trên khu vực Bryansk. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga hiếm khi báo cáo thiệt hại nào do Ukraine gây ra trong cuộc xung đột giữa hai nước.

Theo thông tin từ thống đốc vùng Bryansk, ông Alexander Bogomaz, Ukraine tấn công khu vực này bằng máy bay không người lái và tên lửa vào chiều 21/10. Không có ai bị thương trong vụ tấn công và không có thiệt hại nào được báo cáo.

Trong diễn biến liên quan đến cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine, quan chức cấp cao của Nhà Trắng thông tin cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bị hoãn lại sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov quyết định không tổ chức cuộc gặp trực tiếp theo kế hoạch tại thủ đô Budapest, Hungary vào tuần này.

"Cả Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đều không đưa ra ngày cụ thể. Hiện tại, vẫn chưa có thỏa thuận nào được ký kết", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Tuần trước, ông Trump tuyên bố ông và ông Putin sẽ sớm gặp nhau tại Hungary để thúc đẩy nỗ lực hòa bình, nhưng việc Moskva từ chối xem xét nhượng bộ đã làm đình trệ quá trình chuẩn bị. Nga khăng khăng yêu cầu Ukraine phải nhượng bộ thêm lãnh thổ trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Moskva gửi cho Washington "tài liệu không chính thức", nhắc lại yêu cầu kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbas, bao gồm toàn bộ Luhansk và khoảng 75% Donetsk.

Tài liệu này thực chất bác bỏ đề xuất của Tổng thống Trump về lệnh ngừng bắn nhằm đóng băng giao tranh dọc theo những tuyến đầu ở thời điểm hiện tại. "Tôi đoán là người Nga muốn quá nhiều", một nhà ngoại giao cấp cao châu Âu nói.