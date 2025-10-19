UAV Ukraine tập kích nhà máy khí đốt Nga

(VTC News) -

Vụ tấn công gây hỏa hoạn tại một xưởng sản xuất thuộc nhà máy khí đốt tại Orenburg (Nga). Sau khi đám cháy bùng phát, lực lượng cứu hộ đã kịp thời kiểm soát tình hình.

Trên kênh Telegram chính thức, Thống đốc vùng Orenburg - Yevgeny Solntsev thông báo không có thương vong ghi nhận trong vụ tấn công nhà máy, còn cơ sở vật chất bị hư hại một phần.

Từ tháng 8 đến nay, Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của Nga. (Ảnh: Anadolu).

Ông Solntsev cho biết, trước đó trong tháng 10, máy bay không người lái của Ukraine từng tìm cách tấn công một cơ sở công nghiệp chưa được nêu tên tại thành phố Orsk, gần biên giới Kazakhstan. Một đoạn video chưa được xác minh đăng trên Telegram thời điểm đó cho thấy vật thể lao vào cơ sở được cho là nhà máy lọc dầu Orsknefteorgsintez ở Orsk.

Từ tháng 8 đến nay, Ukraine liên tục tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của Nga. Giới chức Kiev cho rằng chiến dịch này nhằm cắt giảm nguồn nhiên liệu và tài chính phục vụ chiến dịch quân sự của Moskva.

Chuỗi vụ tấn công mới nhất phản ánh chiến lược của Ukraine trong việc mở rộng mặt trận tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, tập trung vào các mục tiêu kinh tế trọng yếu.

Trong khi đó, Nga vẫn duy trì các đợt không kích vào hạ tầng năng lượng và dân sự tại Ukraine, khiến căng thẳng leo thang và làm dấy lên lo ngại về vòng xoáy trả đũa kéo dài.