Ukraine sử dụng tên lửa đạn đạo Mỹ tấn công bán đảo Crimea

(VTC News) -

Ngày 30/4, TASS dẫn lời Vladimir Rogov, Chủ tịch phong trào “We Are Together With Russia” (Chúng ta ở bên nước Nga) cho hay quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ chế tạo tấn công vào Crimea đêm 29/4 nhưng đều bị đánh chặn.

“Ukraine tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào Crimea. Phòng không Nga ở Dzhankoy và Simferopol đã hoạt động hiệu quả. Theo thông tin mới nhất, lực lượng phòng phòng không đã làm hoành thành xuất sắc nhiệm vụ của mình”, ông Rogov cho biết trên Telegram.

Tầm bắn của tên lửa ATACMS hoàn toàn có thể tới bán đảo Crimea và nhiều vùng lãnh thổ khác của Nga. (Ảnh: AP)

Ông Sergey Aksyonov - quan chức đứng đầu Crimea do Nga bổ nhiệm cho biết, các quả đạn con chưa nổ từ tên lửa Ukraine đã được tìm thấy ở làng Donskoye và khu vực lân cận bên ngoài Simferopol sau khi cuộc tấn công của ATACMS bị ngăn chặn.

Kênh quân sự Two Majors của Nga viết trên Telegram, khoảng 11-15 tên lửa ATACMS đã được phóng từ Beryslav ở khu vực Kherson phía Nam Ukraine với mục đích phá hủy các hệ thống phòng không của Nga ở Crimea.

Two Majors cũng dự đoán các cuộc tấn công sẽ tiếp tục diễn ra và “không loại trừ khả năng Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào Cầu Crimea từ trên không và trên biển”.

Trước đó, quan chức bán đảo Crimea đã kêu gọi người dân Crimea hạn chế chụp ảnh hệ thống phòng không đang được kích hoạt trong khu vực hoặc đăng những hình ảnh liên quan lên mạng xã hội. Ngoài ra, giao thông trên cầu Crimea cũng bị tạm dừng trong đêm 29/4.

Bán đảo Crimea là nơi đặt các căn cứ không quân, trung tâm chỉ huy và kiểm soát cũng như kho vũ khí của Nga phục vụ cho chiến dịch quân sự đặc biệt. Các mục tiêu quân sự này đã nhiều lần bị Kiev tấn công kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022.

Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine đều chưa bình luận về thông tin trên.

Từ đầu năm 2024, Mỹ đã chuyển tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS cho Ukraine. Dòng tên lửa này được cho là có tầm bắn lên tới 300km và là một phần của gói viện trợ vũ khí trị giá 300 triệu USD được Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt vào giữa tháng 3.

Lầu Năm Góc đưa tin tên lửa ATACMS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine sẽ cho phép lực lượng Kiev nhắm mục tiêu vào Bán đảo Crimea “hiệu quả hơn”.