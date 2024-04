Hệ thống tên lửa ATACMS tạo nên khác biệt tại Ukraine?

(VTC News) -

Những tên lửa trong hệ thống ATACMS có thể đạt tốc độ Mach-3.0 (1029 m/s) và có tầm bắn vươn tới các khu vực phía nam bán đảo Crimea, thậm chí cả các khu vực trong nước Nga. Theo National Interest, số tên lửa đã được Ukraine sử dụng ngay lập tức để tấn công các mục tiêu chiến lược ở Crimea và đông nam Ukraine.

ATACMS lần đầu tiên được sử dụng trong Chiến dịch Bão táp Sa mạc, có nhiều biến thể, bao gồm cả những biến thể triển khai bom chùm hoặc đầu đạn đơn, cho phép sử dụng chiến thuật đa dạng và hiệu quả. Theo các chuyên gia, sự hỗ trợ này phản ánh sự thay đổi chính sách quan trọng của chính quyền Biden và sự leo thang liên tục viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine.

Hệ thống tên lửa ATACMS có tạo nên khác biệt tại Ukraine? (Ảnh minh họa)

ATACMS tạo nên khác biệt tại Ukraine?

Mỹ được cho là đã bí mật chuyển thêm tên lửa đạn đạo tầm xa cho Ukraine trong tháng này. Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia, Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội MGM-14 đã được gửi đến để hỗ trợ các nỗ lực phòng thủ bí mật của Kiev vì lý do an ninh. Trong khi Nhà Trắng trước đây đã cung cấp một phiên bản ATACMS khác, hệ thống mới giúp Ukraine có phạm vi hoạt động lớn hơn nhiều.

Kiev đã triển khai tên lửa đạn đạo mới để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea và một đồn trú khác ở phía đông nam nước này vào tuần trước. Những vũ khí tầm xa này nằm trong số những hệ thống quân sự lớn mới nhất mà Kiev đã nhận được - những hệ thống mà chính quyền Biden ban đầu không muốn cung cấp.

Tên lửa đất đối đất ATACMS ban đầu được thiết kế vào cuối những năm 1980 để cung cấp hỏa lực ngay lập tức, theo nhà sản xuất Lockheed Martin. Loại vũ khí đáng gờm này lần đầu tiên được triển khai chiến đấu trong Chiến dịch Bão táp Sa mạc và sau đó là trong Chiến dịch Tự do Iraq. Một số biến thể của ATACM đã xuất hiện trong những năm qua, tất cả đều giữ những khả năng riêng biệt giúp nền tảng này trở nên linh hoạt.

Tên lửa ATACMS có trần bay 48.768 m và tốc độ tối đa Mach-3.0 (tức là gấp ba lần tốc độ âm thanh) và chỉ nặng dưới 1.678 kg mỗi tên lửa. Biến thể Block 1 cũ hơn có tầm bắn khoảng 165,7 km và có thể mang một đầu đạn nặng tới 566 kg.

Là phiên bản phục vụ tiêu chuẩn của hệ thống tên lửa, Block 1 được thiết kế để tấn công các mục tiêu có giá trị cao, bao gồm sân bay, khu vực cung cấp và các địa điểm tên lửa đất đối không. Biến thể Block 1A tiếp theo có thể triển khai một đầu đạn nặng 160 kg, có thể trang bị tới 300 quả đạn con M74. Biến thể này hoạt động giống như bom chùm, phóng ra những quả bom con nhỏ hơn trên khu vực mục tiêu.

ATACMS Block 1A Unitary là biến thể đầu đạn đơn nhất của tên lửa Block 1A, sử dụng đầu đạn từ AGM/RGM-84 Harpoon hoặc đầu đạn từ tên lửa SLAM-ER.

Phiên bản này được thiết kế để giảm thiểu thiệt hại tài sản sau khi được tung ra, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế. Một biến thể xe tăng của ATACM cũng được phát triển nhưng cuối cùng bị hủy bỏ vào đầu những năm 2000.

Ukraine sử dụng ATACM thế nào?

Cả đạn chùm và đầu đạn đơn vị có sức nổ cao đều có thể được lực lượng Ukraine sử dụng hiệu quả để tấn công toàn bộ các cơ quan chỉ huy và kiểm soát các mục tiêu khác. Những đợt ATACMS đầu tiên được giao cho Kiev có khả năng tiếp cận gần như toàn bộ Ukraine.

Được trang bị biến thể tầm xa hơn, Ukraine giờ đây có thể nhắm vào các khu vực phía nam Bán đảo Crimea, bên cạnh các khu vực của Nga.

Thượng nghị sĩ Roger Wicker, thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa Mỹ trong Ủy ban Quân vụ, lưu ý rằng ATACM tầm xa đã chứng minh “Ukraine có thể giành chiến thắng trên chiến trường khi được cung cấp các công cụ phù hợp”.

Thượng nghị sĩ cũng nói thêm: “Ukraine có thể nhắm vào mọi tài sản của Nga ở Crimea, bao gồm cả kho đạn dược và nhiên liệu quan trọng. Hãy tưởng tượng nếu họ có những tên lửa này hai năm trước".