UAV vũ trang đầu tiên trên thế giới bắn hạ mục tiêu trên không

(VTC News) -

Ngày 30/11, Tập đoàn quốc phòng Baykar cho biết trong cuộc thử nghiệm bắn đạn thật diễn ra hồi tuần trước, phi cơ Kizilelma đã khai hỏa tên lửa đối không ngoài tầm nhìn Gokdogan do Thổ Nhĩ Kỳ tự phát triển. Phi cơ Kizilelma dự kiến ​​sẽ hoạt động trên tàu sân bay TCG Anadolu của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ cũng như tàu sân bay MUGEM đang được đóng.

Trong video được công bố cho thấy 5 tiêm kích F-16 của không quân Thổ Nhĩ Kỳ tham gia thử nghiệm. Phi cơ Kizilelma cất cánh cùng biên đội F-16, trong đó hai chiếc F-16D lần lượt chở theo CEO Baykar và CEO Aselsan, tập đoàn vũ khí có trụ sở ở thủ đô Ankara.

Phi cơ Kizilelma bay cùng đội hình F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Baykar)

Sau đó, phi cơ Kizilelma tiêu diệt thành công máy bay mục tiêu được radar AESA MURAD của ASELSAN đánh dấu với độ chính xác tuyệt đối bằng tên lửa đối không ngoài tầm nhìn Gokdogan ngoài khơi bờ biển Sinop.

Cuộc thử nghiệm đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử hàng không, một máy bay chiến đấu không người lái tiêu diệt thành công mục tiêu trên không sử dụng động cơ phản lực bằng tên lửa không đối không.

Theo giới phân tích, lần phóng thử thành công này cho thấy Kizilelma đạt đến khả năng tác chiến trên không tầm xa, hiện thực hóa khái niệm "nhìn mà không bị nhìn thấy - tấn công mà không bị đáp trả", dù UAV này còn chưa chính thức được biên chế.

Phi cơ Kizilelma sẽ đóng vai trò nòng cốt trong đội máy bay hoạt động trên soái hạm TCG Anadolu, bên cạnh UAV đa năng Bayraktar TB-3. Ngoài ra, phi cơ Kizilelma còn có thể sử dụng nhiều loại vũ khí thông minh do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, trong đó có tên lửa Gokdogan đạt tầm bắn hơn 65 km.

Cuộc thử nghiệm lần này cũng đánh dấu sự khởi đầu mới trong lịch sử ngành hàng không Thổ Nhĩ Kỳ.

Được biết, trước khi cất cánh lần đầu vào tháng 12/2022, nguyên mẫu UAV Kızılelma trình làng vào cuối tháng 3/2022. Đến tháng 8/2022, UAV Kizilelma ra mắt công chúng tại triển lãm Teknofest, thành phố Samsun, Thổ Nhĩ Kỳ.