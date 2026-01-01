Kết quả U23 Australia vs U23 Hàn Quốc, tứ kết giải U23 châu Á 2026 mới nhất

(VTC News) -

Trận U23 Australia đấu với U23 Hàn Quốc thuộc vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 22h30 ngày 17/1. Bàn thắng muộn của Shin Min-ha giúp U23 Hàn Quốc trở thành đội cuối cùng lọt vào vòng bán kết. Đối thủ của họ là U23 Nhật Bản.

U23 Australia nhập cuộc tốt hơn và khiến thủ môn Hong Seong-min phải vất vả ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, U23 Hàn Quốc nhanh chóng kiểm soát tình hình và thực hiện các pha đáp trả.

Đội bóng xứ kim chi chiếm thế chủ động và ghi bàn mở tỷ số ở phút 21. Lee Hyun-yong kiến tạo cho Baek Ga-on sút tung lưới U23 Australia.

U23 Hàn Quốc vào bán kết U23 châu Á 2026.

U23 Australia suýt có cơ hội gỡ hòa khi được hưởng phạt đền ở cuối hiệp 1 nhưng VAR can thiệp khiến trọng tài thay đổi quyết định. Dù vậy, đội bóng có biệt danh Socceroos không phải đợi lâu để có bàn thắng. Đầu hiệp 2, Luka Jovanovic ghi bàn sau pha tấn công tốt ở cánh phải của U23 Australia.

Bàn thắng giúp U23 Australia hưng phấn trong khi U23 Hàn Quốc đánh mất khả năng kiểm soát. Càng về cuối trận, sức ép mà U23 Australia tạo ra càng lớn hơn. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm quan trọng này, U23 Hàn Quốc mới là đội có bàn thắng quyết định.

Shin Min-ha bật cao đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc của Kang Seong-jin. U23 Hàn Quốc thắng U23 Australia 2-1 để giành quyền vào bán kết.

Đội hình U23 Australia vs U23 Hàn Quốc

U23 Australia: Steven Hall (1), Aidan Simmons (2), Joshua Rawlins (3), Kaelan Majekodunmi (6), Jed Drew (7), Jordi Valadon (8), Yaya Dukuly (11), Nathan Paull (15), Luka Jovanovic (16), Louis Agosti (20), Mathias Macallister (23).

U23 Hàn Quốc: Hong Seong-min (21), Kang Min-jun (2), Bae Hyun-seo (3), Lee Hyun-yong (5), Kang Seong-jin (7), Kim Dong-jin (8), Baek Ga-on (15), Kim Yong-hak (17), Lee Geon-hee (19), Jang Seok-hwan (22), Shin Min-ha (23).

Thông tin U23 Australia và U23 Hàn Quốc

U23 Australia lọt vào vòng tứ kết sau những diễn biến đầy bất ngờ ở lượt trận cuối. Đội bóng này ở tình thế bị loại cho tới trước khi bước vào thời gian bù giờ ở trận gặp U23 Iraq. Tuy nhiên, 2 bàn thắng muộn giúp U23 Australia lật ngược tình thế để leo lên ngôi đầu bảng.

“Chúng tôi đã vượt qua một bảng đấu khó khăn và giờ hiểu rằng mình sẽ phải đối đầu với những đối thủ hàng đầu. U23 Hàn Quốc là một trong những đội mạnh nhất và đó là thử thách mà chúng tôi mong chờ", huấn luyện viên Tony Vidmar cho biết.

Về mặt lối chơi, U23 Australia cho thấy sự cải thiện qua từng trận. Dù vậy, chiến thắng chật vật trước U23 Thái Lan chỉ có 10 người và trận thua U23 Trung Quốc cho thấy đội bóng có biệt danh Socceroos còn nhiều điểm yếu.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc dù thua U23 Uzbekistan ở lượt cuối nhưng vẫn giành quyền đi tiếp. Màn trình diễn của đội bóng này nhận về nhiều chỉ trích từ dư luận quê nhà.

U23 Hàn Quốc thích kiểm soát bóng và tấn công vào khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, tại giải đấu này, đội tuyển xứ kim chi không hiệu quả.

“Trong những trận đấu trước, chúng tôi chưa thể hiện được tốt nhất và đã bỏ lỡ một số cơ hội, nhưng ở tứ kết gặp Australia, chúng tôi sẽ cho thấy bộ mặt tốt nhất", huấn luyện viên Lee Min-sung nói.