Đình Bắc tung cú sút không tưởng, U23 Việt Nam làm 'ông kẹ' châu Á chết lặng

(VTC News) -

Video: Đình Bắc ghi bàn, U23 Việt Nam dẫn U23 Ả Rập Xê Út 1-0.

U23 Việt Nam khiến cổ động viên ngỡ ngàng với bàn thắng đầy bất ngờ ở phút 64 trong trận đấu với U23 Ả Rập Xê Út. Nguyễn Ngọc Mỹ và Nguyễn Đình Bắc phối hợp với nhau mang về bàn thắng đẹp mắt. Chính bộ đôi này thực hiện pha áp sát tranh cướp ngay ở sân đối thủ.

Ngọc Mỹ chuyền bóng cho Đình Bắc ở cánh trái. Tiền đạo sinh năm 2004 xâm nhập vòng cấm và dứt điểm đẳng cấp từ góc hẹp. Thủ môn đội chủ nhà hoàn toàn bất ngờ với quyết định của số 7 U23 Việt Nam. Bàn thắng này là sự đảm bảo chắc chắn cho tấm vé đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

U23 Việt Nam chơi rất tốt trước đội chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út.

Đình Bắc được huấn luyện viên Kim Sang-sik tung vào sân ở đầu hiệp 2 cùng Nguyễn Lê Phát. Trước đó, Lê Viktor và Nguyễn Công Phương là 2 tiền đạo lần đầu tiên được đá chính.

Chỉ cần hoà là chắc suất đầu bảng, U23 Việt Nam tập trung vào khâu phòng ngự. Đội bóng Đông Nam Á lùi sâu về phần sân nhà.

U23 Ả Rập Xê Út nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và tràn sang phần sân của U23 Việt Nam. Đội chủ nhà tạo ra sức ép lớn lên hàng thủ U23 Việt Nam, đặc biệt sau khi U23 Jordan ghi bàn mở tỷ số ở trận đấu cùng giờ. Tuy nhiên, thủ môn Trần Trung Kiên và các đồng đội chơi tốt.

Trong khi đó, sự xuất hiện của Đình Bắc và Lê Phát ở hiệp 2 giúp tuyến trên của U23 Việt Nam nguy hiểm hơn. Hàng thủ U23 Ả Rập Xê Út không kịp trở tay với sự thay đổi này và nhận bàn thua.

Xem lịch thi đấu U23 châu Á 2026 và cập nhật liên tục bảng xếp hạng để theo dõi đầy đủ các trận đấu quyết định cục diện bảng A và thời điểm khép lại vòng bảng.

Tiếp tục theo dõi tiêu điểm trực tiếp bóng đá hôm nay để cập nhật nhanh nhất tỷ số, bảng xếp hạng và các kịch bản đi tiếp của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026