U23 Việt Nam đấu Ả Rập Xê Út: 5 cầu thủ đối mặt nguy cơ, phải đặc biệt cảnh giác

(VTC News) -

Trong trận đấu với U23 Ả Rập Xê Út tối nay, U23 Việt Nam có 5 cầu thủ phải đặc biệt cẩn trọng với những tình huống phạm lỗi để tránh nguy cơ gây tổn thất lực lượng. Đó là Phạm Lý Đức, Nguyễn Phi Hoàng, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Sơn, Võ Anh Quân. Trong số này, trừ Anh Quân, 4 người còn lại là những nhân tố thường xuyên đá chính.

Đây đều là những cầu thủ nhận thẻ vàng ở 2 lượt trận đầu tiên. Theo điều lệ của vòng chung kết U23 châu Á 2026, cầu thủ nhận đủ 2 thẻ vàng trước vòng bán kết bị cấm thi đấu 1 trận. Điều này đồng nghĩa Lý Đức, Phi Hoàng, Minh Phúc, Thái Sơn, Anh Quân phải hạn chế tối đa những pha phạm lỗi có nguy cơ nhận thẻ nếu không phải tình huống không có lựa chọn nào khác.

Thái Sơn (6), Minh Phúc (21) là 2 trong 5 cầu thủ U23 Việt Nam có nguy cơ bị cấm thi đấu 1 trận.

Nguy cơ nhận thẻ ở vị trí của Thái Sơn là đáng lo hơn cả. U23 Việt Nam chỉ có 2 tiền vệ trung tâm quán xuyến khu vực giữa sân, làm mọi việc từ kiểm soát, tấn công đến phòng ngự. Việc đảm bảo an toàn cho khoảng không gian trước vòng cấm của U23 Việt Nam đòi hỏi Thái Sơn phải tranh chấp nhiều.

Trong đội hình U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á 2026, nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ có 3 tiền vệ trung tâm. Ngoài Thái Sơn, 2 cầu thủ còn lại là Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Thái Quốc Cường. Nếu U23 Việt Nam đi tiếp mà tiền vệ mang áo số 6 bị cấm thi đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ gặp phải tình huống có nhiều rủi ro khi không còn phương án dự phòng ở trận tứ kết.

U23 Việt Nam chưa chắc suất vào tứ kết nhưng nắm lợi thế rất lớn trong cuộc cạnh tranh với U23 Ả Rập Xê Út và U23 Jordan. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ bị loại nếu thua U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 0-3 hoặc cách biệt trên 3 bàn, đồng thời U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan.

Để đứng đầu bảng và tránh U23 Nhật Bản ở vòng sau, U23 Việt Nam phải có ít nhất một điểm trước U23 Ả Rập Xê Út. Trong trường hợp thất bại, U23 Việt Nam chỉ giữ được vị trí số 1 nếu thua với cách biệt không quá 1 bàn, đồng thời U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan.