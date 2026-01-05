U23 Việt Nam chốt đội trưởng, HLV Kim Sang-sik ra mệnh lệnh quan trọng

(VTC News) -

Trước vòng chung kết giải U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik công bố ban cán sự của U23 Việt Nam. Tiền vệ Khuất Văn Khang được tín nhiệm giữ vai trò đội trưởng, trong khi hai đội phó được chọn là Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Hiểu Minh. Đây là bộ khung nhân sự quen thuộc, từng được lựa chọn tại SEA Games 33 và để lại nhiều dấu ấn tích cực.

Phát biểu trước toàn đội, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh vai trò của ban cán sự trong việc dẫn dắt tập thể. Ông nói: “Giải đấu trước, ban cán sự đã làm tốt nhiệm vụ. Đến giải lần này, mong 3 người cố gắng dẫn dắt đồng đội có giải đấu tốt. Tất cả các cầu thủ còn lại đều phải thể hiện bản thân mình có trách nhiệm với đội bóng, trong thi đấu và tập luyện. Tất cả cùng nhau phải gắn kết lại".

Tiền vệ Khuất Văn Khang được chọn làm đội trưởng U23 Việt Nam. (Nguồn: VFF)

Quyết định của HLV Kim Sang-sik không gây nhiều bất ngờ, bởi cả ba cầu thủ đều là những gương mặt nổi bật, có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và giữ vai trò quan trọng trong lối chơi của U23 Việt Nam. Việc giữ nguyên ban cán sự cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc đề cao sự ổn định, tính kế thừa cũng như tinh thần tập thể trong quá trình xây dựng đội bóng.

Mới đây tại SEA Games 33, Khuất Văn Khang đã đảm nhận vai trò đội trưởng của U22 Việt Nam. Dù phong độ cá nhân chưa nổi bật khi HLV Kim Sang-sik bố trí anh chơi lệch phải ngay phía sau tiền đạo, cầu thủ của câu lạc bộ Thể Công Viettel vẫn có đóng góp quan trọng giúp đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng môn bóng đá nam.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là một trong hai đội phó U23 Việt Nam. (Nguồn: VFF)

Văn Khang lần đầu xuất hiện tại vòng chung kết U23 châu Á vào năm 2022 khi mới 19 tuổi và nhanh chóng khẳng định vai trò quan trọng ở giải 2024, giúp U23 Việt Nam tiến vào tứ kết. Đến giải đấu năm 2026, anh được trao băng đội trưởng, thể hiện sự trưởng thành cả về kỹ năng lẫn tinh thần thi đấu. Anh cũng từng tham dự các giải châu lục ở cấp độ U16, U20 và thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

HLV Kim Sang-sik và trung vệ Nguyễn Hiểu Minh. (Nguồn: VFF)

Hai đội phó Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Hiểu Minh cũng được đánh giá cao về ý thức tập luyện, tinh thần cầu tiến và thái độ thi đấu chuyên nghiệp. Nguyễn Đình Bắc là nhân tố giàu đột biến trên hàng công, trong khi Nguyễn Hiểu Minh mang đến sự chắc chắn, điềm tĩnh ở tuyến dưới. Sự bổ sung này giúp ban cán sự U23 Việt Nam có sự cân bằng giữa chuyên môn, kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ đồng đội.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Jordan vào lúc 18h30 ngày 6/1, đối đầu U23 Kyrgyzstan lúc 21h ngày 9/1, và khép lại vòng bảng bằng trận chạm trán chủ nhà U23 Saudi Arabia lúc 23h30 ngày 12/1 (giờ Việt Nam). Những đối thủ này đều sở hữu nền tảng thể lực dồi dào và nhiều kinh nghiệm thi đấu, dự báo sẽ tạo ra những thử thách đáng kể cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.