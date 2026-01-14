Kết quả U23 Iraq vs U23 Australia, giải U23 châu Á 2026 mới nhất

(VTC News) -

U23 Iraq 1-2 U23 Australia Faisal 64' 90+3' Dukuly 90+8' Macallister

Trận U23 Iraq đấu với U23 Australia diễn ra lúc 18h30 hôm nay 14/1. Hai bàn thắng trong thời gian bù giờ giúp U23 Australia lật ngược tình thế, loại U23 Iraq và giành quyền vào tứ kết với tư cách đội đầu bảng D.

Video: U23 Iraq 1-2 U23 Australia.

Đội hình U23 Iraq vs U23 Australia

U23 Iraq: Layth Sajid (1), Hameed Ali (2), Josef Al Imam (3), Adam Rasheed (4), Abdulrazzaq Qasim (5), Hussein Fahem (6), Amoori Faisal (10), Ali Mokhalad (15), Karrar Ali (17), Layth Mahmood (21), Aymen Luay (23).

U23 Australia: Steven Hall (1), Joshua Rawlins (3), Giuseppe Bovalina (5), Kaelan Majekodunmi (6), Jordi Valadon (8), Yaya Dukuly (11), Ethan Alagich (14), Nathan Paull (15), Luka Jovanovic (16), Jaylan Pearman (17), James Overy (21).

Bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải U23 châu Á 2026 theo thông tin chính thức của AFC. Tính đến hết trận U23 Iraq vs U23 Australia, cục diện bảng D như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Australia 3 4-3 6 2 Trung Quốc 3 1-0 5 3 Iraq 3 2-3 2 4 Thái Lan 3 2-3 2

Thông tin U23 Iraq và U23 Australia

U23 Australia và U23 Iraq bước vào cuộc đấu một mất một còn. Chắc chắn có ít nhất một đội, hoặc cả 2 đội bóng phải nói lời chia tay với giải U23 châu Á 2026 sau trận đấu.

U23 Australia khởi đầu giải đấu bằng trận thắng U23 Thái Lan 2-1. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, đội bóng này có thể thảnh thơi ở trận đấu cuối cùng này.

Khả năng dứt điểm cũng là vấn đề của U23 Australia trong trận thua U23 Trung Quốc. Họ hoàn toàn áp đảo nhưng không ghi bàn, trong khi đối thủ chỉ cần 1 cú dứt điểm duy nhất để giành 3 điểm.

"Chúng tôi phải thực sự làm tốt trong việc tạo ra cơ hội và ghi bàn, đồng thời ngăn U23 Iraq làm điều tương tự", huấn luyện viên Tony Vidmar nói.

Đại diện Tây Á hòa cả Trung Quốc lẫn Thái Lan. Ở trận quyết định, họ buộc phải giành chiến thắng mới có thể đi tiếp.