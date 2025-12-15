Khoảnh khắc sao trẻ hay nhất V.League toả sáng, U22 Việt Nam vỡ oà cảm xúc

Sau rất nhiều nỗ lực tấn công, U22 Việt Nam phải chờ đến phút 89 mới ghi liên tiếp 2 bàn để đánh bại U22 Philippines.
Được tài trợ
Video: U22 Việt Nam 2-0 U22 Philippines
Bàn thắng mở tỷ số của U22 Việt Nam trong trận thắng Philippines 2-0 được ghi bởi Lê Văn Thuận. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League mùa giải trước di chuyển vào vòng cấm, chiếm lĩnh vị trí thuận lợi trước khi thực hiện cú đánh đầu khiến cổ động viên Việt Nam vỡ oà cảm xúc.
Sau đó 3 phút, U22 Việt Nam lại có bàn thắng từ pha ghi bàn của cầu thủ dự bị vào sân thay người ở hiệp 2 là Nguyễn Thanh Nhàn. Tiền đạo mang áo số 22 thực hiện cú sút phạt hiểm hóc đánh bại thủ môn U22 Philippines, đánh sập hy vọng lật ngược tình thế của đối thủ.
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Bình luận