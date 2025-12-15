Khoảnh khắc sao trẻ hay nhất V.League toả sáng, U22 Việt Nam vỡ oà cảm xúc

(VTC News) -

Video: U22 Việt Nam 2-0 U22 Philippines

Bàn thắng mở tỷ số của U22 Việt Nam trong trận thắng Philippines 2-0 được ghi bởi Lê Văn Thuận. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League mùa giải trước di chuyển vào vòng cấm, chiếm lĩnh vị trí thuận lợi trước khi thực hiện cú đánh đầu khiến cổ động viên Việt Nam vỡ oà cảm xúc.

Sau đó 3 phút, U22 Việt Nam lại có bàn thắng từ pha ghi bàn của cầu thủ dự bị vào sân thay người ở hiệp 2 là Nguyễn Thanh Nhàn. Tiền đạo mang áo số 22 thực hiện cú sút phạt hiểm hóc đánh bại thủ môn U22 Philippines, đánh sập hy vọng lật ngược tình thế của đối thủ.

U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước U22 Philippines.

Đối thủ chơi phòng ngự rất chắc chắn, khiến U22 Việt Nam không có nhiều cơ hội.

Đình Bắc luôn bị nhiều cầu thủ U22 Philippines bao vây mỗi khi đến gần vòng cấm.

Cầu thủ số 7 vẫn cố gắng thực hiện những pha đột phá và tạo cơ hội.

U22 Philippines cũng có những tình huống phản công đáng gờm. Tuy nhiên, hàng thủ U22 Việt Nam kiểm soát hiệu quả.

Khoảnh khắc vỡ oà cảm xúc xảy ra ở phút 89 khi Lê Văn Thuận thực hiện cú đánh đầu tung lưới U22 Philippines.

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League mùa trước toả sáng trong vai trò "siêu dự bị".

Văn Thuận nhận được nhiều lời khen sau trận đấu.

U22 Việt Nam cầm chắc suất vào chung kết khi Thanh Nhàn ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút đá bù thứ 2.

