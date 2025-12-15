U22 Việt Nam vào chung kết, HLV Kim Sang-sik khen 1 cầu thủ 'tuyệt vời'

(VTC News) -

U22 Việt Nam giành quyền vào chung kết SEA Games 33sau khi đánh bại U22 Philippines với tỷ số 2-0. Sau rất nhiều nỗ lực tấn công, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik phải chờ tới phút 89 mới ghi bàn từ pha dứt diểm của Lê Văn Thuận. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khen ngợi màn trình diễn của toàn đội và cá nhân cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League mùa trước.

"Văn Thuận là cầu thủ tuyệt vời. Khi đội bóng gặp khó khăn, cậu ấy đã tỏa sáng đúng lúc và mang về chiến thắng", huấn luyện viên Kim Sang-sik nhận xét về học trò sau trận đấu. Văn Thuận được ông Kim tung vào sân ở hiệp 2 và ghi bàn mở tỷ số. Bàn thắng còn lại của U22 Việt Nam cũng là pha lập công của cầu thủ dự bị được thay vào - Nguyễn Thanh Nhàn.

Lê Văn Thuận (bên trái) ghi bàn mở ra chiến thắng cho U22 Việt Nam.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm: "Tôi vô cùng vui mừng với kết quả này, khi đã cùng U22 Việt Nam tiến vào được trận chung kết. Tôi muốn gửi lời chúc tới tất cả các cầu thủ và người hâm mộ với chiến thắng hôm nay. Đã có rất đông CĐV Việt Nam tới Thái Lan cổ vũ chúng tôi. Đó là nguồn động lực rất lớn cho cả đội. Tất nhiên rồi, cả những tình cảm từ các CĐV ở quê nhà nữa. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người".

U22 Việt Nam kiểm soát tốt trận đấu, dù đến cuối trận mới ghi bàn. U22 Philippines có vài pha lên bóng tốt nhưng không tung ra được cú sút trúng đích nào trong cả trận.

"Nhìn chung, tôi hài lòng với màn trình diễn của toàn đội. Tất nhiên vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện nhưng trước tiên tôi muốn chúc mừng tới toàn đội và sau đây đội sẽ có 3 ngày chuẩn bị để cải thiện những điều còn thiếu sót", huấn luyện viên Kim Sang-sik nhận xét.

Sau khi giành quyền vào chung kết, U22 Việt Nam chờ xác định đối thủ. Thầy trò HLV Kim Sang-sik gặp U22 Thái Lan hoặc U22 Malaysia.

"Chúng tôi không thể quyết định được sẽ gặp ai ở chung kết, hay là nói rằng muốn gặp ai cả. U22 Việt Nam chỉ tập trung vào bản thân mình và cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu trước mắt", HLV trưởng của U22 Việt Nam nói.