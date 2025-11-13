3 điểm tiến bộ giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc

(VTC News) -

U22 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U22 Trung Quốc tại giải giao hữu Panda Cup 2025 tối qua (12/11). So với 2 lần đối đầu trước đó (1 trận hòa và 1 thất bại), huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhận thấy sự tiến bộ của các học trò. Đây cũng chính là những yếu tố tạo ra sự khác biệt giúp U22 Việt Nam có kết quả tốt hơn.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh hài lòng về 3 yếu tố. U22 Việt Nam cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong khả năng dâng cao áp sát đối thủ, chuyển đổi trạng thái và tổ chức phòng ngự nhóm.

Bàn thắng của Minh Phúc giúp U22 Việt Nam thắng U22 Trung Quốc.

“Trước đây, U22 Việt Nam thường bị cuốn theo nhịp chơi của đối thủ. Hôm nay, U22 Việt Nam chủ động vây ráp, giữ được cự ly đội hình và biết cách kiểm soát thế trận bằng những pha luân chuyển hợp lý”, huấn luyện viên tạm quyền của U22 Việt Nam cho biết.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng dành lời khen cho sự kỷ luật, kiên nhẫn và bản lĩnh của các cầu thủ trong những thời điểm then chốt, đặc biệt là giai đoạn cuối trận. Bên cạnh đó, ban huấn luyện phân tích kỹ đối thủ, điều chỉnh chiến thuật linh hoạt, giúp đội thi đấu hiệu quả hơn.

HLV Đinh Hồng Vinh

Ông nói thêm: "Toàn đội thể hiện được tinh thần chiến đấu, sự tổ chức và bản lĩnh trong suốt 90 phút. Chiến thắng không chỉ là kết quả, mà là phần thưởng cho quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, tuân thủ đấu pháp và kỷ luật chiến thuật”.

HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh chiến thắng trước U22 Trung Quốc là tín hiệu tích cực cho thấy U22 Việt Nam đang đi đúng hướng: “Đây là một trận đấu quan trọng để chúng tôi kiểm chứng sự trưởng thành của đội. Tập thể U22 Việt Nam từng bước gắn kết hơn, thể hiện đúng tinh thần và mục tiêu mà đội đang hướng tới”.

Tại giải giao hữu Panda Cup 2025, U22 Việt Nam còn 2 trận đấu sau khi so tài với chủ nhà Trung Quốc. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh lần lượt gặp U22 Uzbekistan vào ngày 15/11 và gặp U22 Hàn Quốc vào ngày 18/11.