U22 Malaysia thắng đậm Lào, U22 Việt Nam gặp bất lợi

U22 Malaysia đánh bại U22 Lào với tỷ số 4-1.

Chiều 6/12, U22 Malaysia giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trước U22 Lào ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33. Kết quả này khiến U22 Việt Nam gặp bất lợi trong cuộc cạnh tranh vị trí đầu bảng B và suất vào bán kết. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik phải thắng U22 Malaysia ở lượt trận cuối.

U22 Malaysia gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn thắng đậm U22 Lào.

U22 Lào gây bất ngờ khi mở tỷ số ở ngay phút thứ tư. Bounpheng Xaisombut sút tung lưới U22 Malaysia sau pha phản công chớp nhoáng. Ngoài tình huống này, các học trò của huấn luyện viên Ha Hyeok-jun thi đấu đầy tự tin và tạo ra vài pha tấn công nguy hiểm.

Tuy nhiên, cũng chính Bounphaeng mắc lỗi khiến U22 Lào thủng lưới. Hậu vệ này đỡ trượt bóng, tạo cơ hội cho Haykal Danish dứt điểm cận thành ghi bàn gỡ hòa cho U22 Malaysia.

U22 Lào tiếp tục thi đấu đầy cố gắng. Dù vậy, thể lực suy giảm ở hiệp 2 khiến đội bóng này không làm khó đối thủ như hiệp 1. Trong 3 phút, lần lượt Haqimi Azim và Moses Raj lập công giúp U22 Malaysia dẫn 3-1.

Cuối trận, U22 Lào mất người do Somsanid nhận thẻ vàng thứ hai. Các cầu thủ Lào cố gắng tấn công nhưng thể lực sa sút cộng thêm việc phải chơi thiếu người khiến họ càng thêm khó khăn. U22 Malaysia có nhiều cơ hội phản công và ghi thêm 1 bàn từ cú sút khéo léo của Abu Khalil.

Chung cuộc, U22 Malaysia thắng U22 Lào với tỷ số 4-1 và tạm chiếm ngôi đầu bảng của U22 Việt Nam. U22 Lào kết thúc hành trình tại SEA Games 33 sau 2 trận thua.

Ở lượt trận cuối, U22 Việt Nam gặp U22 Malaysia trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik phải thắng để vượt qua đối thủ và chắc suất vào bán kết. Nếu hòa, U22 Việt Nam chỉ đứng thứ hai và phải chờ so sánh thành tích với các đội nhì bảng khác.

