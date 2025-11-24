U17 Việt Nam thắng 14-0, vượt U17 Malaysia trên bảng xếp hạng

(VTC News) -

Highlight U17 Việt Nam 14-0 U17 Quần đảo Bắc Mariana

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Quần đảo Bắc Mariana là lần đầu tiên đại diện của 2 nền bóng đá gặp nhau. Chạm trán đối thủ yếu (thua U17 Malaysia 0-13 ở lượt trận đầu tiên), U17 Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để tạo ra chiến thắng đậm vượt thành tích của U17 Malaysia - đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất.

U17 Việt Nam hoàn toàn vượt trội so với U17 Quần đảo Bắc Mariana. (Ảnh: Kim Chi)

Trận đấu diễn ra như buổi tập của U17 Việt Nam khi đối thủ có trình độ kỹ thuật cũng như thể chất thua kém rõ rệt. Dù đặt mục tiêu ghi bàn nhiều nhất có thể, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland thi đấu nghiêm túc, bình tĩnh thực hiện các pha phối hợp theo bài chứ không vội vàng tạt bóng hay sút xa.

Ngay trong hiệp một, U17 Việt Nam ghi 6 bàn, trong đó Trần Mạnh Quân, Nguyễn Văn Dương mỗi người có một cú đúp bàn thắng. Chu Ngọc Nguyễn Lực và Nguyễn Minh Thủy là tác giả 2 bàn thắng còn lại trước giờ nghỉ giữa 2 hiệp.

U17 Việt Nam thắng đậm. (Ảnh: Kim Chi)

Sang hiệp 2, huấn luyện viên Cristiano Roland thay người để làm mới hàng công. Sức uy hiếp của U17 Việt Nam không giảm đi. Đội chủ nhà tấn công dồn dập đến tận thời gian bù giờ. Trong khi đó, các cầu thủ U17 Quần đảo Bắc Mariana nhanh chóng xuống sức và mất tinh thần.

U17 Việt Nam ghi thêm 8 bàn thắng nữa. Trần Ngọc Sơn và Lê Trọng Đại Nhân là 2 nhân tố nổi bật nhất. Chung cuộc, U17 Việt Nam thắng U17 Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 14-0 và chiếm ngôi đầu bảng C vòng loại U17 châu Á 2026. Ngoài ra, tỷ số này cũng giúp U17 Việt Nam tạm nắm lợi thế về chỉ số phụ so với U17 Malaysia - đội bóng được coi là đối thủ cạnh tranh suất đi tiếp của đội chủ nhà.

U17 Việt Nam 14-0 U17 QĐ Bắc Mariana Mạnh Quân 1' Mạnh Quân 15' Văn Dương 21' Văn Dương 23' Nguyễn Lực 33' Minh Thủy 35' Hoàng Việt 47' Đình Vỹ 58' Quý Vương 73' Ngọc Sơn 74' Đại Nhân 79' Đại Nhân 81' Ngọc Sơn 90+3'

