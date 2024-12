Tỷ phú Jensen Huang tiết lộ lý do chọn Việt Nam là 'ngôi nhà thứ hai' của NVIDIA

(VTC News) -

Ông Huang chọn Việt Nam làm "ngôi nhà thứ hai" của NVIDIA qua việc khai trương Trung tâm Nghiên cứu và phát triển. Ông cho biết, Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế, trong đó "siêu năng lực" lớn nhất chính là giá trị gia đình và sự coi trọng giáo dục. Người Việt Nam có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực STEM, đặc biệt là toán học và khoa học. Điều này giúp Việt Nam trở thành nhà cung cấp kỹ sư phần mềm lớn thứ hai thế giới - thực tế rất ít người biết đến.

"Với tiềm năng này, tôi tin Việt Nam là nơi lý tưởng để NVIDIA phát triển các trung tâm R&D và xây dựng hệ sinh thái AI mạnh mẽ tại đây", ông Jensen Huang nói. Điều NVIDIA mong đợi từ mối hợp tác với Việt Nam là thu hút được những kỹ sư phần mềm, những nhà nghiên cứu và kỹ sư AI xuất sắc của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (thứ 2 từ trái sang) trao giải thưởng chính cho các nhà khoa học.

NVIDIA cũng muốn thúc đẩy hệ sinh thái AI hoàn chỉnh với 3 yếu tố cốt lõi: cơ sở hạ tầng AI tiên tiến, các chương trình đào tạo AI mạnh mẽ tại các trường đại học và sự phát triển của các startup AI.

"Khi 3 yếu tố này được xây dựng đầy đủ, "bánh đà" của đổi mới sáng tạo sẽ quay mạnh mẽ, mang lại giá trị to lớn không chỉ cho Việt Nam mà còn cho cả khu vực", CEO NVIDIA nói.

Trước lo ngại AI có thể lấy đi công việc của con người và đe dọa tương lai nhân loại, CEO NVIDIA chia sẻ, AI thực sự mang lại sức mạnh vượt trội, nhưng nó không thay thế con người hoàn toàn. AI có thể đảm nhiệm khoảng 80% tác vụ trong một công việc, nhưng không phải là toàn bộ. Lý do rất đơn giản là có những yếu tố mà AI không bao giờ có được, như sự đồng cảm, lòng tốt hay khát vọng - những điều cốt lõi tạo nên giá trị của con người.

Vì vậy, thay vì lo ngại AI sẽ "cướp" mất công việc của mình, chúng ta nên tập trung học cách sử dụng AI để tăng năng suất lao động. Một thực tế AI không lấy đi công việc của bạn, nhưng một người khác biết cách tận dụng AI thì có thể làm điều đó.

Ong Jensen Huang, CEO của NVIDIA.

Nói về những hạn chế rủi ro tiềm ẩn từ AI, ông Huang nêu ví dụ về ngành công nghiệp sản xuất ô tô. Một chiếc xe được chế tạo ngày nay an toàn hơn nhiều so với những chiếc xe cách đây 50 năm, 100 năm, là bởi công nghệ ngày nay tốt hơn. Vì vậy, nếu muốn AI an toàn, điều đầu tiên nên làm là xây dựng công nghệ tốt hơn.

Các nhà nghiên cứu AI trên toàn thế giới đang làm việc hăng say để cải thiện độ chính xác, khả năng lý luận, sự liên kết của AI với các giá trị cốt lõi của con người.

Từ phân tích trên, ông Huang khuyến cáo, cần đảm bảo rằng AI chỉ làm đúng những công việc mà nó được thiết kế và không được sử dụng sai mục đích. Ví dụ, một AI được thiết kế để phát triển chip không nên được dùng cho việc kế toán hay marketing. Hệ sinh thái AI trong tương lai cần có nhiều công cụ giám sát, nơi một AI được bao quanh bởi các AI khác để đảm bảo thực hiện đúng nhiệm vụ.

Ông CEO của NVIDIA cùng 4 nhà khoa học hàng đầu thế giới về AI và học sâu vừa giành giải thưởng chính VinFuture 2024.

"Tôi thực sự rất cảm động! Việt Nam đã khởi xướng giải thưởng ý nghĩa, tầm vóc như giải Nobel nhằm tôn vinh các thành tựu khoa học đột phá và kết nối với các nhà khoa học toàn cầu. VinFuture cũng quy tụ được hội đồng giải thưởng là các nhà khoa học hàng đầu thế giới. Vì vậy, được đề cử và trao giải VinFuture là vinh dự lớn với tôi", ông Jensen Huang nói.

Với ông Jensen Huang, VinFuture là ý tưởng tuyệt vời, giúp kết nối các nhà khoa học hàng đầu thế giới với Việt Nam. Nếu không có VinFuture, nhiều nhà nghiên cứu và nhà khoa học quốc tế sẽ không biết đến hoặc không có cơ hội đến Việt Nam. Giải thưởng này tạo ra cầu nối hiệu quả, không chỉ để vinh danh mà còn để thúc đẩy hợp tác toàn cầu trong lĩnh vực khoa học công nghệ.