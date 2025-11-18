Cầu thủ nhập tịch Malaysia chối quanh co, FIFA bóc trần lời dối trá

(VTC News) -

Trong báo cáo mới nhất dài 64 trang của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) về vụ gian lận nhập tịch của LĐBĐ Malaysia, chi tiết về lời biện hộ của các cầu thủ trở thành chủ đề hài hước trên mạng xã hội. Một trong 7 cầu thủ thậm chí còn nói hớ trong phiên điều trần của FIFA.

Theo tường thuật của FIFA, thư xin nhập quốc tịch của 7 cầu thủ - Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano - đều có đoạn: "Tôi đã cư trú tại Malaysia không dưới 10 năm, và mọi thông tin cung cấp trong mẫu đơn này là đầy đủ, đúng sự thật và chính xác trong mọi chi tiết. Tôi hoàn toàn hiểu rằng nếu tôi cố ý đưa ra tuyên bố sai sự thật, khi bị kết án, tôi có thể bị phạt tù hai năm hoặc bị phạt".

Các cầu thủ nhập tịch giả mạo của Malaysia đổ lỗi cho người đại diện và liên đoàn bóng đá.

Thông tin cư trú 10 năm rõ ràng là không chính xác. Toàn bộ 7 cầu thủ sinh ra và lớn lên, được đào tạo bóng đá không phải ở Malaysia. Trong suốt sự nghiệp trước năm 2025, không ai trong số những người này thi đấu cho các câu lạc bộ Malaysia, nên không thể cư trú tại quốc gia này đến 10 năm.

Giải thích về tuyên bố bịa đặt này, 7 cầu thủ cho biết họ... không viết, không đọc và không tìm hiểu bất kỳ nội dung nào trong đơn do được viết bằng tiếng Malaysia.

Cũng trong phiên điều trần, một trong số 7 cầu thủ có màn đối chất hài hước. Gabriel Palmero (tên thật là Gabriel Felipe Arrocha), khi được hỏi về thân thế của ông bà, cho biết: "Ông tôi sinh ra ở Venezuela. Bà tôi sinh ra ở Tây Ban Nha, ý tôi là Malaysia, xin lỗi".

Theo hồ sơ LĐBĐ Malaysia gửi lên FIFA, bà của Gabriel Palmero sinh ra tại Malaysia. Tuy nhiên, FIFA thu thập được hồ sơ gốc của người này ghi nơi sinh là Tây Ban Nha. Tương tự, thông tin về nguồn gốc Malaysia của 6 cầu thủ còn lại cũng được chứng minh là sai lệch so với hồ sơ gốc.

Cả 7 cầu thủ giải trình rằng được LĐBĐ Malaysia liên hệ thông qua môi giới, cho biết họ đủ điều kiện nhập quốc tịch Malaysia theo diện huyết thống. Nhóm cầu thủ này thừa nhận không nắm rõ quy định của FIFA về quốc tịch, không tham gia quy trình và chỉ phản hồi lời mời và làm theo hướng dẫn. Họ gửi giấy tờ gồm hộ chiếu, giấy khai sinh của bản thân, bố mẹ và ông bà cho người trung gian.

Trong đó, 6 trong 7 cầu thủ nộp bằng chứng cho FIFA thể hiện rằng các tài liệu ghi thông tin gốc không liên quan đến Malaysia (người còn lại không sao lưu bằng chứng). Họ khẳng định không liên quan đến việc chỉnh sửa thông tin sau đó và cũng không kiểm tra lại với người môi giới/đại diện.

Tại phiên điều trần, khi được hỏi là có thắc mắc về sự sai lệch thông tin giữa 2 giấy khai sinh, câu trả lời của các cầu thủ đều là "không". Có 4 cầu thủ nói họ biết thông tin ông/bà sinh ra ở Malaysia qua lời kể của người nhà chứ không xác minh qua giấy tờ.

Toàn bộ các tài liệu nộp lên cơ quan chức năng trong quá trình nhập quốc tịch không bao gồm bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến nguồn gốc dòng tộc của các cầu thủ. Tài liệu có chứa thông tin ông hoặc bà của cầu thủ sinh ra tại Malaysia nằm trong hồ sơ FAM gửi lên FIFA.

Nhìn chung, trong phiên điều trần, các cầu thủ gốc Malaysia giả mạo đều khẳng định chỉ làm theo hướng dẫn và cung cấp các giấy tờ gốc với những thông tin chưa làm giả. Họ không kiểm tra, xác minh hay tìm hiểu thêm các thông tin do tin tưởng hoàn toàn vào người đại diện/môi giới cũng như Liên đoàn bóng đá Malaysia.

Các cầu thủ cũng lập luận rằng bên được hưởng lợi thực sự từ các tài liệu giả mạo là Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Họ không nhận được bất kỳ quyền lợi nào ngoài cơ hội được thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Toàn bộ lập luận nêu trên và yêu cầu tạm dừng thi hành án phạt đều bị Ủy ban khiếu nại của FIFA bác bỏ.