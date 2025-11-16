LĐBĐ Malaysia bác tin HLV từ chức sau án phạt gian lận nhập tịch

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bác bỏ tin đồn cho rằng HLV Peter Cklamovski sẽ rời cương vị sau trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Thông tin này bất ngờ nổi lên trong những ngày gần đây. Các trang tin và mạng xã hội Malaysia dẫn lại thông tin (không rõ nguồn) ông Cklamovski gửi đơn từ chức lên FAM và bị ban lãnh đạo từ chối.

“Tôi không có gì để nói. Tin đồn vô căn cứ ư? Tôi cũng cho rằng đó là tin đồn vô căn cứ”, quyền chủ tịch LĐBĐ Malaysia Yusoff Mahadi trả lời phỏng vấn trên tờ Berita Harian. Ông Yusoff Mahadi khẳng định FAM vẫn hoàn toàn tin tưởng vào ban huấn luyện, đồng thời khuyến cáo công chúng không nên lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

HLV Peter Cklamovski

Từ khi nhậm chức vào tháng 1/2025, HLV Peter Cklamovski giúp đội tuyển Malaysia tạo chuỗi 7 trận bất bại — gồm 6 chiến thắng và 1 trận hòa trước Cape Verde trong loạt giao hữu tháng 5. Dưới thời nhà cầm quân người Australia, Malaysia được đánh giá có bước tiến đáng kể về lối chơi và tinh thần thi đấu.

Đội bóng này tạm đứng đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng, hơn đội tuyển Việt Nam 3 điểm. Tuy nhiên, Malaysia có nguy cơ không được dự vòng chung kết khi bị FIFA phanh phui vụ gian lận cầu thủ nhập tịch trong 2 trận đấu với Nepal và đội tuyển Việt Nam.

FIFA bác đơn kháng cáo của FAM, giữ nguyên án phạt đối với bảy cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Nhóm cầu thủ này bị cáo buộc làm giả giấy tờ để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia, vi phạm Điều 22 trong Quy chế về kỷ luật của FIFA. LĐBĐ thế giới đánh giá đây là hành vi "gian lận nghiêm trọng". LĐBĐ châu Á (AFC) chờ phán quyết của Tòa bóng đá FIFA và Tòa trọng tài thể thao (CAS) để xem xét đưa ra án phạt bổ sung.

Trong trường hợp Tòa trọng tài thể thao không bác bỏ quyết định của FIFA, hoặc Tòa bóng đá FIFA xác định một trong 7 cầu thủ nêu trên nhập tịch không hợp lệ, đội tuyển Malaysia nhiều khả năng bị xử thua 0-3 trong 2 trận đấu.