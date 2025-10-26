Tuyển thủ Việt Nam chấn thương nặng, vắng mặt trận gặp Lào

(VTC News) -

Hiện mức độ chấn thương của Võ Hoàng Minh Khoa chưa được chẩn đoán chính xác. HLV Đặng Trần Chỉnh cho biết Minh Khoa nghỉ ngơi 1 tháng thì mới biết được có phải phẫu thuật hay không. Đầu gối của của Minh Khoa vẫn còn dịch và gây khó khăn trong việc chẩn đoán.

Như vậy, Minh Khoa chắc chắn vắng mặt ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Lào trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Võ Hoàng Minh Khoa vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam.

1 năm qua, Võ Hoàng Minh Khoa nổi lên như cái tên có sự tiến bộ bậc nhất tại V.League. Anh cho thấy nhãn quan chiến thuật, kỹ thuật cá nhân tuyệt vời cùng khả năng ghi bàn không thua kém gì các tiền đạo.

Trong chiến thắng của Becamex TP.HCM trước Nam Định, Võ Hoàng Minh Khoa ghi bàn và mang về một quả phạt đền. Hàng thủ Nam Định bất lực trước những tình huống đi bóng và dứt điểm của tiền vệ sinh năm 2001.

Võ Hoàng Minh Khoa trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Bình Dương. Anh bắt đầu tập luyện bóng đá từ năm 14 tuổi và sớm được đôn lên đội 1 Bình Dương khi mới 19 tuổi. Từ đó tới nay, Minh Khoa liên tục cho thấy sự tiến bộ lớn về chuyên môn. Cầu thủ sinh năm 2001 đóng vai trò quan trọng ở đội U23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn.

Tháng 3/2025, Minh Khoa có trận ra mắt đội tuyển quốc gia Việt Nam trong màn đối đầu với đội tuyển Lào. Anh tiếp tục chứng minh năng lực bằng khả năng làm chủ tuyến giữa ấn tượng. Minh Khoa được xem như tương lai của bóng đá Việt Nam trong vài năm tới.

Đây là giai đoạn mà các học trò của HLV Kim Sang-sik liên tục đối diện với "vấn nạn" chấn thương. Trước đó, Nguyễn Filip phải nghỉ thi đấu 2 tháng vì chấn thương bắp chân. Doãn Ngọc Tân cũng vắng mặt suốt thời gian dài vì gãy xương sườn.