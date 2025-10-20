Đội tuyển Việt Nam nhận tin vui ngày 30/10?

(VTC News) -

Sau khi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) kháng cáo vụ gian lận nhập tịch, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) dự kiến đưa ra câu trả lời cuối cùng vào ngày 30/10. Đây cũng là mốc thời gian quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam. Phán quyết của FIFA ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Kịch bản có lợi cho đội tuyển Việt Nam là LĐBĐ Malaysia kháng cáo không thành công. Điều này đồng nghĩa với việc FIFA sẽ giữ nguyên kết luận có "gian lận nghiêm trọng" trong quá trình nhập tịch của 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Phán quyết của FIFA ngày 30/10 sẽ xác định đội tuyển Việt Nam có được xử thắng Malaysia 3-0 hay không.

Đội tuyển Malaysia sử dụng cả 7 cầu thủ này trong trận đấu với Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Quy chế về kỷ luật của FIFA nêu rõ đội bóng sử dụng cầu thủ sai quy định bị coi là bỏ trận, đồng nghĩa với việc bị xử thua 0-3.

Không chỉ vậy, một trong 7 cầu thủ trên cũng ra sân ở trận đấu Malaysia thắng Nepal 2-0. Do đó, nếu Malaysia bị xử thua đội tuyển Việt Nam 0-3, điều tương tự cũng xảy ra ở trận đấu với Nepal. Điều này đồng nghĩa đội tuyển Malaysia - đang đứng đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 - mất 6 điểm. Đội tuyển Việt Nam và Nepal mỗi đội nhận 3 điểm.

Theo kịch bản này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik từ vị trí thứ hai sẽ vươn lên ngôi đầu bảng. Chỉ cần không thua cả 2 lượt trận cuối (gặp Lào và Malaysia), đội tuyển Việt Nam sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup.

Thậm chí, đội tuyển Việt Nam có thể thuận lợi hơn nếu Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) - dựa trên phán quyết của FIFA - đưa ra mức án nặng nhất cho đội tuyển Malaysia. Nếu FIFA , AFC xác định vi phạm của LĐBĐ Malaysia là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của giải đấu, đội bóng này sẽ bị gạch tên khỏi vòng loại Asian Cup 2027.

Cho đến thời điểm này, FAM không công bố thông tin về nguồn gốc huyết thống của 7 cầu thủ nhập tịch vi phạm, không khẳng định họ có thực sự là người gốc Malaysia. Lập luận kháng cáo của cơ quan này chủ yếu xoay quanh việc phủ nhận trách nhiệm trong việc hồ sơ nhập tịch sai lệch so với giấy tờ gốc.

“Điều quan trọng là phải xác định rõ vai trò của chúng tôi trong quá trình nhập tịch. Các biện pháp trừng phạt của FIFA liên quan đến tài liệu, và xét từ góc độ đội tuyển quốc gia, chúng tôi không tham gia vào việc đó", ông Rob Friend - Giám đốc điều hành của đội tuyển Malaysia - nói trong buổi họp báo cuối tuần trước.