Tuyển thủ U23 Việt Nam tiết lộ điều ít ai biết khi chia tay CLB Công an Hà Nội

(VTC News) -

"Sự trở lại sau 10 năm", tuyển thủ U23 Việt Nam Phạm Lý Đức đăng tải dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân tối 25/2.

Theo đó, cầu thủ quê Tây Ninh vừa gia nhập PVF-CAND theo dạng cho mượn từ CLB Công an Hà Nội. Cách đây một ngày, Lý Đức vẫn xuất hiện trên băng ghế dự bị trong trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa ở loạt đá bù vòng 10 V.League. Lý Đức cũng không được HLV Polking sử dụng.

Phạm Lý Đức gia nhập PVF-CAND.

Có thể nói, việc gia nhập PVF-CAND là bản hợp đồng đầy duyên nợ với Phạm Lý Đức. Ban đầu, anh được đào tạo ở Trung tâm bóng đá PVF (khi đó vẫn đặt trụ sở tại TP.HCM). Sau khi bị loại, theo lời gợi ý của huấn luyện viên Trần Minh Chiến, bố mẹ quyết định đưa Phạm Lý Đức tham gia tuyển sinh học viện HAGL Nutifood ở Đồng Tháp.

Năm 2023, Phạm Lý Đức bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo câu lạc bộ Bà Rịa-Vũng Tàu tại giải Hạng Nhất. Anh có suất đá chính trong 2 mùa giải liên tiếp trước khi trở lại Hoàng Anh Gia Lai và ra mắt V.League.

Mùa này, Phạm Lý Đức ra sân 20 trận, có 3 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Năm 2025, Lý Đức trở thành trụ cột của HAGL, được triệu tập lên U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam.

Ngôi sao này ghi dấu ấn đậm nét ở giải U23 Đông Nam Á, SEA Games 33 và cả giải U23 châu Á 2026. Anh là một trong những trụ cột quan trọng nhất của các đội tuyển trẻ Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Về phía PVF-CAND, HLV Nguyễn Thành Công có nhiều lý do để đặt niềm tin vào cậu học trò mới. Nguyễn Hiểu Minh - trung vệ trụ cột của PVF-CAND vừa chấn thương nặng ở giải U23 châu Á 2026 và phải nghỉ thi đấu hết mùa giải.

PVF-CAND thực tế vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi xếp thứ 13 sau lượt đi. Họ cần xây dựng hàng thủ an toàn và chắc chắn trước khi nghĩ về hàng công hiệu quả hơn.