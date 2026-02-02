Tướng cấp cao của Israel bí mật thăm Lầu Năm Góc

(VTC News) -

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran cũng như sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực, phái đoàn quân sự cấp cao của Israel do Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Eyal Zamir dẫn đầu được cho đã thực hiện chuyến thăm bí mật tới Washington vào cuối tuần qua.

Theo báo cáo của truyền thông Israel và Mỹ, ông Zamir gặp gỡ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine và các quan chức quốc phòng cấp cao khác tại Lầu Năm Góc để trình bày thông tin tình báo, thảo luận phương án quân sự chống lại Iran và cố gắng định hình những cuộc tiếp xúc ngoại giao đang diễn ra giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tehran.

Mỹ và Israel trong cuộc thảo luận khác diễn ra hôm 25/1. (Ảnh: IDF)

Hôm 1/2, Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cũng thông tin ông Katz gặp ông Zamir tại Israel để xem xét khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội “cho mọi tình huống có thể xảy ra” .

Mỹ đang tăng cường sự hiện diện hải quân và phòng không ở Trung Đông, triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln, thêm nhiều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và hệ thống phòng không tiên tiến trong cái mà ông Trump mô tả là "hạm đội khổng lồ và hùng vĩ".

Nhiều báo cáo của Israel cho thấy ngay cả quan chức cấp cao ở cả hai nước cũng không chắc liệu ông Trump có lựa chọn hành động quân sự hay không. Ông Trump từng cho rằng ông thích giải pháp ngoại giao hơn và từ chối tiết lộ kế hoạch của mình ngay cả với đồng minh thân cận, lập luận rằng làm như vậy có thể làm suy yếu các cuộc đàm phán.

Đồng thời, ông Trump cảnh báo Tehran “thời gian đang cạn dần” và mọi cuộc tấn công trong tương lai sẽ khắc nghiệt hơn nhiều so với những cuộc tấn công của giữ Mỹ và Israel diễn ra hồi mùa hè năm ngoái.

Theo Ynet, dù Israel thận trọng không muốn tỏ ra đang đẩy Washington vào chiến tranh, nhưng nhiều quan chức nước này bí mật cảnh báo việc không hành động sau những lời đe dọa liên tiếp có thể bị xem là “sự yếu đuối” của ông Trump. Đồng thời, họ đánh giá rằng nếu Mỹ tấn công Iran, Tehran có thể sẽ trả đũa Israel, có khả năng gây ra cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn.

Washington khẳng định họ không tìm cách gây bất ổn cho Iran hay lặp lại sự sụp đổ kiểu Libya, trong khi lãnh đạo Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình và cho biết các cuộc đàm phán thông qua trung gian đang tiến triển tốt.