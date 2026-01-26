Israel chuẩn bị cho kịch bản Mỹ tấn công Iran

Theo kênh số 12 của Israel, tuyên bố trên được Tướng Rafi Milo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy phương Bắc của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đưa ra hôm qua, ít ngày sau chuyến thăm của Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, đến Israel.

Nguồn tin cho biết, Tướng Rafi Milo nhấn mạnh rằng trong trường hợp Mỹ tấn công Iran, khả năng Israel bị ảnh hưởng là rất cao, bao gồm kịch bản một phần đòn trả đũa của Iran có thể vươn tới lãnh thổ Israel. Bên cạnh đó, Tư lệnh Bộ Chỉ huy phương Bắc của Lực lượng Phòng vệ Israel, cũng không loại trừ khả năng lực lượng Hezbollah ở Lebanon sẽ tham chiến, trong trường hợp xung đột bùng phát.

Phi đội F-16 của Israel. (Ảnh: Reuters)

Đồn đoán về khả năng Mỹ có thể sắp tấn công Iran đang gia tăng mạnh sau thông báo hồi giữa tuần trước của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng một lượng lớn khí tài của quân đội Mỹ đang trên đường hướng về phía Iran.

Trước đó, hồi trung tuần tháng này, ông Trump cũng thông báo đã hủy lệnh tấn công Iran vào phút chót, dù lực lượng Mỹ đã được chỉ thị sẵn sàng cho hành động can thiệp quân sự trực tiếp vào Iran để đáp trả cái gọi là các hành vi đàn áp và sát hại người biểu tình bạo loạn tại quốc gia Hồi giáo.

Về phía Iran, giới chức nước này nhiều lần tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ hay Israel chống nước này, cũng sẽ phải đối mặt với những đòn giáng trả hủy diệt, thậm chí một cuộc chiến tranh tổng lực, vượt xa tính toán của tất cả các bên.

Theo giới phân tích, kể từ sau cuộc chiến 12 ngày đêm hồi tháng 6/2025, trong đó Israel và Mỹ là các bên đã tấn công vào Iran trước, nguy cơ chiến tranh bùng phát trở lại giữa Iran với Mỹ và Israel luôn hiện hữu. Báo chí Mỹ tháng 11/2025 dẫn lời một số quan chức Vùng Vịnh thậm chí cho rằng một cuộc chiến mới giữa Israel và Iran là khó tránh khỏi.

Tại Israel, cuộc thăm dò do Viện Dân chủ Israel tiến hành và công bố cuối năm ngoái cũng cho thấy gần 70% người Israel tin rằng một cuộc chiến mới giữa nước này và Iran sẽ nổ ra trong năm 2026.