Tưởng bị trĩ hóa ra xương gà dài 3cm mắc ở hậu môn

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC tiếp nhận bệnh nhân N.C.O. (81 tuổi) đến khám trong tình trạng sưng đau hậu môn kéo dài. Bệnh nhân có tiền sử phì đại tiền liệt tuyến và tăng huyết áp.

Theo người nhà, trước đó khoảng 4 ngày, bệnh nhân ăn thịt gà. Sau bữa ăn, bệnh nhân xuất hiện cảm giác đau tức vùng hậu môn, nghĩ là trĩ nên tự mua thuốc về đặt. Tuy nhiên, do đau nhiều, không thể đặt thuốc, tình trạng ngày càng nặng nên bệnh nhân quyết định đến bệnh viện thăm khám.

Tại MEDLATEC, các bác sĩ chỉ định làm xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh để tìm nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy số lượng bạch cầu tăng cao (13,99 x 10⁹/L) và chỉ số CRP tăng mạnh lên tới 101,46 mg/L, cho thấy tình trạng viêm nhiễm nặng.

Khi soi hậu môn, trực tràng bằng ống cứng, bác sĩ phát hiện có dị vật nằm sâu bên trong.

Dị vật được lấy ra qua đường hậu môn là một mảnh xương gà dài khoảng 3,5cm, có nhánh, sắc nhọn. Tuy nhiên, do tổn thương phức tạp và ổ viêm có xu hướng khu trú thành áp xe, bệnh nhân được chỉ định nhập viện để theo dõi sát và điều trị kháng sinh.

Xương gà dài 3cm mắc ở hậu môn của bệnh nhân. (Ảnh: MEDLATEC).

Sau 3 ngày điều trị nội khoa nhưng tình trạng viêm không cải thiện, kết quả siêu âm ghi nhận ổ áp xe dưới da cạnh phải vùng hậu môn. Ngay lập tức, bệnh nhân được phẫu thuật dẫn lưu mủ nhằm xử lý triệt để ổ nhiễm trùng.

4 ngày sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đại tiện bình thường và được xuất viện. Bệnh nhân tiếp tục điều trị bằng thuốc theo đơn, đồng thời thay băng hằng ngày theo hướng dẫn của bác sĩ.

Theo BSCKII Nguyễn Văn Thưởng, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, dị vật đường tiêu hóa thường gây tổn thương ở thực quản hoặc dạ dày. Nhưng trong trường hợp này, mảnh xương gà đã đi qua toàn bộ ống tiêu hóa và “mắc kẹt” tại hậu môn - một tình huống hiếm gặp nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo, các dị vật sắc nhọn như xương cá, xương gà, tăm xỉa răng nếu không được đào thải tự nhiên có thể gây thủng tạng rỗng, hình thành áp xe, tổn thương mạch máu, thậm chí dẫn tới nhiễm trùng huyết và đe dọa tính mạng.

Để phòng tránh những tai nạn nguy hiểm này, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần ăn chậm, nhai kỹ, đặc biệt thận trọng khi ăn thực phẩm có xương nhỏ. Khi chế biến đồ ăn cho người cao tuổi và trẻ nhỏ, nên lọc bỏ xương hoàn toàn.

Nếu sau ăn xuất hiện cảm giác nuốt vướng, đau tức bụng hoặc đau rát vùng hậu môn, người dân cần đến cơ sở y tế ngay, tuyệt đối không tự điều trị hay cố đẩy dị vật bằng các biện pháp dân gian.