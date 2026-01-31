Thủng ruột vì thói quen ngậm tăm sau ăn nhiều người mắc

(VTC News) -

Thông tin từ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), một bệnh nhân nam nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng hố chậu trái kéo dài hai ngày, kèm bí trung đại tiện.

Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp ghi nhận chi tiết đáng chú ý: người bệnh có thói quen ngậm tăm sau khi ăn, thậm chí cả khi đi ngủ. Kết quả chụp CT cho thấy một chiếc tăm tre sắc nhọn, dài khoảng 3 cm, đã đâm xuyên thành ruột non, gây viêm dày quai ruột.

Ê kíp y bác sĩ lập tức phẫu thuật cấp cứu, lấy dị vật và khâu lỗ thủng ruột. Nhờ được can thiệp kịp thời, bệnh nhân hồi phục tốt và xuất viện sau 9 ngày điều trị.

Ê kíp tiến hành phẫu thuật cấp cứu, lấy tăm trong ruột bệnh nhân.

BSCKII Mai Tiến Dũng, Khoa Ngoại Tổng hợp cho biết, đây không chỉ là một ca bệnh hi hữu mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ về những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ, nhiều người có thói quen ngậm tăm sau khi ăn, khi làm việc, lái xe, thậm chí cả lúc nghỉ ngơi. Trong những tình huống như ho, nói chuyện hoặc ngủ quên, người dùng có thể vô tình nuốt phải tăm mà không hay biết. Các nghiên cứu trong nước cho thấy, khoảng 70–80% trường hợp thủng ruột do tăm tre đều không nhận thức được việc đã nuốt dị vật. Đây được xem là hành vi nguy cơ cao hàng đầu dẫn đến thủng ruột do dị vật.

“Tăm tre nhỏ, nhọn, dễ mắc vào niêm mạc và đâm thủng đường tiêu hóa. Điểm nguy hiểm nhất là đa số bệnh nhân không nhớ mình đã nuốt, dẫn đến chậm trễ điều trị. Khi vào viện, tổn thương thường đã nặng. Nếu không phát hiện sớm, dị vật tăm có thể gây thủng ruột non/ruột già; áp-xe ổ bụng; viêm phúc mạc; nhiễm trùng huyết; Nguy cơ tử vong nếu điều trị muộn", BS Dũng cho biết.

Bác sĩ khuyến cáo không nên ngậm tăm vì vô cùng nguy hiểm.

Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ngậm tăm sau khi ăn, từ bỏ thói quen cầm hoặc ngậm tăm trên miệng khi làm việc, lái xe. Trường hợp nghi ngờ nuốt phải dị vật cần đến cơ sở y tế ngay để kiểm tra. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng kéo dài, sốt, buồn nôn, bí trung đại tiện, người bệnh phải đi khám kịp thời để tránh biến chứng nguy hiểm.