Bộ đôi nhạc sĩ - ca sĩ tỷ views tái hợp sau 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

(VTC News) -

Sau thành công của Viết tiếp câu chuyện hòa bình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh tiếp tục tái hợp trong dự án mới – MV Nguyện thề vì bình yên.

Tác phẩm do đạo diễn Đặng Xuân Trường thực hiện, được xây dựng như lời tri ân trang trọng gửi tới lực lượng Công an nhân dân (CAND), khắc họa vẻ đẹp bền bỉ, kỷ luật và tinh thần “vì dân phục vụ” trong thời bình.

Sau thành công của "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh tiếp tục bắt tay trong MV "Nguyện thề vì bình yên".

Không phải sản phẩm đặt hàng, ca khúc ra đời từ những cảm xúc thật của Nguyễn Văn Chung khi gắn bó cùng các đơn vị tập luyện cho đội hình diễu binh A50. Chỉ trong 72 giờ, anh hoàn thiện hành khúc hiện đại, tiết tấu chắc, giai điệu dễ nhớ.

“Tôi không viết bằng khuôn mẫu, mà bằng những gì mắt thấy, tim cảm. Có những phút giây ở thao trường khiến tôi nhận ra: bài hát phải là lời thề nguyện bình yên, chứ không chỉ là lời ngợi ca”, anh chia sẻ trong buổi ra mắt Nguyện là bình yên tại Thông tấn xã ngày 12/8.

Sự đồng cảm về cảm xúc khiến Nguyễn Duyên Quỳnh chọn đưa ca khúc trở lại đúng không gian đã tạo nên cảm hứng – thao trường, lớp học, sân tập võ, bài tập bắn, đội hình điều lệnh – như một cách tri ân trực tiếp.

Là người từng thực hiện dự án Viết tiếp câu chuyện hòa bình, nữ ca sĩ nhiều lần đến các đơn vị để hát, lắng nghe và thấu cảm câu chuyện của những người khoác áo lính. Với cô, “hát để tri ân đất nước” không chỉ là khẩu hiệu mà là một hành trình.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh.

MV Nguyện thề vì bình yên được thực hiện như dự án “0 đồng” về kinh phí sản xuất nhưng “vô giá” về tình cảm. Nguyễn Duyên Quỳnh đã để toàn bộ cảnh quay diễn ra trong môi trường huấn luyện thật, với các thao tác, bài tập và nhịp sinh hoạt hằng ngày của học viên, chiến sĩ.

Ngoài sự hỗ trợ chuyên môn, cán bộ, giảng viên, học viên của Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I cũng trở thành “đồng đội” trên trường quay, góp phần đảm bảo từng động tác, thế võ, thao tác chiến thuật chính xác.

Trung tá Trần Lan Phương xúc động khi thấy Duyên Quỳnh mặc quân phục học viên và ngồi trong giảng đường như một học viên CAND thực thụ: “Hình ảnh ấy như vẽ lại trong tôi cả hành trình trưởng thành của nhiều thế hệ học viên”.

Đạo diễn Đặng Xuân Trường chọn phong cách chân thực, tiết chế, nhấn vào những khoảnh khắc đời thường nhưng giàu cảm xúc: Cái gật đầu giữa đồng đội, giây dừng trước lá cờ, bàn tay siết chặt trước giờ ra đội hình. “Chúng tôi không dựng lại sự hào hùng bằng phông nền, mà để sự kiên định hiện lên từ ánh mắt, nhịp bước và giọt mồ hôi”, anh nói.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hy vọng dự án này sẽ cho khán giả thấy một Nguyễn Duyên Quỳnh đa năng - không chỉ là giọng ca giàu cảm xúc, mà còn là nghệ sĩ có khả năng sáng tác với trái tim hướng về Tổ quốc. Anh tiết lộ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Quỳnh phát triển mảng sáng tác để những ca khúc mang dấu ấn cá nhân trở thành niềm tự hào riêng của cô dành cho quê hương, đất nước.