Tùng Dương hát 'Một vòng Việt Nam' khi nhận giải thưởng ở Nhật Bản

Tùng Dương vừa nhận Giải thưởng đặc biệt quốc tế (International Special Awards) ở Nhật Bản. Trong bài phát biểu nhận giải, Tùng Dương xúc động chia sẻ: “Tôi rất vinh dự được đứng ở đây. Âm nhạc đã đưa chúng ta lại gần nhau trong buổi lễ tối nay.

Suốt hơn 20 năm sự nghiệp, tôi luôn dùng âm nhạc để chia sẻ văn hóa, tinh thần và tư tưởng của mình. Hôm nay chính là bước khởi đầu mới cho hành trình âm nhạc của tôi”. Anh không quên gửi lời cảm ơn tới gia đình – vợ, các con, êkíp cộng sự và người hâm mộ luôn đồng hành.

Tùng Dương hát 'Một vòng Việt Nam' khi nhận Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản.

Khép lại phần phát biểu, nam ca sĩ bất ngờ cất giọng hát điệp khúc bài Một vòng Việt Nam (sáng tác: Đông Thiên Đức), mang đến không khí rộn ràng, giàu bản sắc: "Cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we'll travel 'round Việt Nam".

Trước đó, trong đoạn video vinh danh nghệ sĩ đoạt giải, ban tổ chức trình chiếu phần trình diễn ca khúc Tái sinh của Tùng Dương, đồng thời giới thiệu anh là một trong những nghệ sĩ nổi bật của Việt Nam. Hội đồng giám khảo đánh giá cao phong cách âm nhạc đậm tính đương đại của anh, phù hợp với tiêu chí của giải thưởng. Bên cạnh đó, Tái sinh cũng được nhìn nhận là ca khúc có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong nước.

Ca sĩ Tùng Dương.

Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản (Music Awards Japan) được thành lập năm 2024 do Hiệp hội xúc tiến công nghiệp văn hóa và giải trí Nhật Bản (CEIPA) phối hợp với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) thực hiện. Mục tiêu của sự kiện là củng cố vị thế và mở rộng thị trường âm nhạc nước này, hướng đến khán giả toàn cầu.

Giải thưởng có hơn 60 hạng mục do Hội đồng nghệ thuật và khán giả bình chọn. Hội đồng nghệ thuật gồm hơn 5.000 chuyên gia bao gồm ca sĩ, nhà sản xuất, nhân viên hãng đĩa, nhà phê bình, nhà báo, nhà xuất bản và giám khảo quốc tế.

Trong đó, hạng mục Giải thưởng Đặc biệt quốc tế (International Special Awards) lựa chọn các nghệ sĩ có sức ảnh hưởng từ các quốc gia khác nhau. Giải này được trao nhằm thúc đẩy sự kết nối âm nhạc giữa Nhật Bản và một số nước châu Á.