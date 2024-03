Tuần tới, miền Bắc đón đợt nắng nóng đầu tiên, Hà Nội 36 độ C

(VTC News) -

Theo dự báo của chuyên gia khí tượng thuỷ văn, từ 1-3/4, Bắc Bộ khả năng nắng nóng diện rộng. Đây sẽ là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm xảy ra tại miền Bắc.

Theo bảng nhiệt độ 10 ngày được cập nhật trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong các ngày 1-3/4, thời tiết Hà Nội ít mây, nắng nóng, nhiệt độ cao nhất tăng lên ngưỡng 35 độ C, trong đó ngày 2/4 lên 36 độ C.

Miền Bắc sắp đón nắng nóng diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Trọng Tùng)

Tại Hải Phòng, những ngày đầu tháng 4 khả năng chưa có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 32-34 độ C.

Bắc và Trung Trung Bộ, từ 30/3 trời nắng, có nơi nắng nóng. Từ 31/3-3/4, khu vực này có thể xảy ra nắng nóng diện rộng.

Theo cơ quan khí tượng, Nam Bộ đang trải qua tháng nắng nóng cao điểm, dự báo còn kéo dài sang tháng 4.

Hôm nay (27/3), khu vực này nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Phước Long (Bình Phước) 36.9 độ C, Biên Hòa (Đồng Nai) 36.2 độ C, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 36.7 độ C… độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 40-45%.

Ngày 28/3, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 29/3, miền Đông Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%. Miền Tây Nam Bộ nắng nóng cục bộ.

Từ 30/3, nắng nóng khả năng mở rộng ra khu vực miền Tây Nam Bộ.

Năm 2024, nắng nóng được dự báo đến sớm, số đợt nắng nóng có thể nhiều và gay gắt hơn trung bình nhiều năm.

Cao điểm nắng nóng tại Tây Bắc Bộ rơi vào tháng 5, tháng 6; Đông Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế tập trung vào tháng 6 và tháng 7.

Đà Nẵng đến Khánh Hòa, cao điểm nắng nóng được dự báo xuất hiện vào tháng 7.