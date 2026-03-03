(VTC News) -

Tổng quan tử vi tuổi Quý Sửu 1973 năm 2026 nam mạng

Về Ngũ Hành, bản mệnh của bạn là Tang Đố Mộc (gỗ cây dâu). Năm 2026 là năm Thiên Hà Thủy (Nước trên trời). Thủy sinh Mộc là quy luật tương sinh tuyệt vời. Sau những năm tháng vất vả, năm nay bản mệnh Mộc của bạn được dòng nước mát lành từ bầu trời tưới tắm. Điều này báo hiệu sức sống dồi dào, trí tuệ minh mẫn và sự thuận lợi về mặt thiên thời.

Về sao Chiếu Mệnh, năm 54 tuổi, nam giới gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Đây là đệ nhất phước tinh thuộc hành Mộc. Với người mệnh Mộc như bạn, gặp sao Mộc Đức như hổ mọc thêm cánh. Sao này chủ về sự an vui, may mắn, thăng tiến trong công việc và có quý nhân phù trợ.

Về địa chi, đây là điểm nghẽn duy nhất nhưng rất nguy hiểm. Sửu (trâu) và Ngọ (ngựa) nằm trong thế Lục Hại. Cục diện này báo hiệu sự bất hòa ngầm, sự phản trắc từ những người thân tín, tiểu nhân đố kỵ và những rắc rối về giấy tờ pháp lý.

Về hạn, bạn gặp hạn Huỳnh Tuyền. Đây là hạn nặng về sức khỏe, đặc biệt liên quan đến đầu óc, khí huyết và các bệnh bất ngờ. Đánh giá chung, năm 2026 là một năm thành công nhưng không được chủ quan. Bạn có thiên thời (Ngũ hành, sao Mộc Đức) để phát triển rực rỡ, nhưng địa lợi (Lục Hại) và nhân hòa lại kém. Chiến lược năm nay là tấn công mạnh mẽ trong sự nghiệp nhưng phòng thủ chặt chẽ trong các mối quan hệ và sức khỏe.

Năm 2026 (Bính Ngọ) đối với nam mạng Quý Sửu (1973) là một năm rực rỡ nhưng tồn tại cạm bẫy. (Ảnh: NC)

Sự nghiệp tuổi Quý Sửu 1973 năm 2026 nam mạng

Dưới ánh sáng của sao Mộc Đức và năng lượng Thủy dưỡng Mộc, sự nghiệp của nam Quý Sửu năm 2026 có xu hướng phát triển mạnh, đặc biệt là trong nửa đầu năm. Quý ông sinh năm 1973 năm nay có tư duy rất sắc bén. Những kế hoạch bạn ấp ủ từ lâu có thể được triển khai thuận lợi nhờ sự hỗ trợ của cấp trên hoặc đối tác lớn (quý nhân). Nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh, mộc (gỗ, nội thất, nông nghiệp) hoặc giáo dục, năm nay bạn sẽ gặt hái thành tựu lớn, khẳng định được uy tín vững chắc.

Tuy nhiên, sự thành công của bạn chính là nam châm thu hút sự đố kỵ. Cục diện Sửu - Ngọ tương hại cảnh báo rằng kẻ ngáng đường không ở xa, mà có thể là đồng nghiệp thân cận hoặc đối tác lâu năm. Họ có thể bằng mặt không bằng lòng, tìm cách chơi xấu sau lưng hoặc tranh công. Ngoài ra, hạn Huỳnh Tuyền nhắc nhở bạn tuyệt đối cẩn trọng với hợp đồng, văn bản pháp lý. Một chữ ký sai sót trong lúc chủ quan có thể dẫn đến kiện tụng mệt mỏi.

Hãy tận dụng vận khí của sao Mộc Đức để mở rộng quy mô hoặc nhận nhiệm vụ mới vào các tháng tốt (tháng 10 và tháng 12 Âm lịch). Giữ bí mật về các kế hoạch kinh doanh cốt lõi, việc chưa thành không nên nói to. Rà soát kỹ mọi giấy tờ, tốt nhất nên có tư vấn pháp lý trước khi ký kết các hợp đồng giá trị lớn.

Tài lộc nam Quý Sửu 1973 năm 2026

Tài chính năm 2026 của nam Quý Sửu khá dồi dào nhờ ngũ hành tương sinh, nhưng việc giữ tiền lại là bài toán khó do tác động của Lục Hại. Sao Mộc Đức mang lại lộc lá khá đều đặn. Dòng tiền từ công việc chính và các khoản đầu tư dài hạn sẽ chảy về túi bạn. Đặc biệt, nếu bạn có đầu tư vào đất đai hoặc sản xuất, năm nay giá trị tài sản có xu hướng tăng trưởng tốt.

Thế Lục Hại thường gây ra sự hao hụt tiền bạc vì nhân tình thế thái. Bạn có thể bị bạn bè mượn tiền không trả, bị lừa gạt trong các dự án hùn hạp, hoặc phải chi tiền để giải quyết các rắc rối pháp lý/thị phi. Hạn Huỳnh Tuyền cũng ám chỉ việc tốn kém tiền bạc cho thuốc men, chữa trị bệnh tật.

Năm nay thuận lợi cho việc đầu tư vào bản thân (học hỏi, nâng cao kỹ năng) hoặc mua sắm tài sản cố định (nhà, xe). Tuyệt đối không đứng ra bảo lãnh vay vốn cho người khác, kể cả anh em họ hàng. Khả năng gánh nợ thay là rất cao.

Tình duyên năm 2026 của tuổi Quý Sửu 1973 nam mạng

Đây là phương diện chịu ảnh hưởng tiêu cực nhất của cục diện Sửu - Ngọ Lục Hại trong năm 2026. Ở tuổi 54, nam Quý Sửu thường là trụ cột gia đình. Tuy nhiên, năm nay bạn dễ cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Sự xung khắc khiến bạn và vợ hoặc con cái khó tìm được tiếng nói chung. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt nếu không được giải quyết khéo léo sẽ tích tụ thành "khối u" tâm lý, dẫn đến không khí gia đình nặng nề, lạnh nhạt.

Bạn cũng cần đề phòng sự can thiệp của người ngoài (tiểu nhân) đâm chọc vào chuyện riêng tư của gia đình. Áp lực từ sự nghiệp và sự đề phòng xã hội khiến bạn mang tâm trạng cáu gắt về nhà. Điều này vô tình làm tổn thương người thân.

Hãy phát huy tính cách của hành Mộc, bao dung, che chở và điềm tĩnh, chia sẻ áp lực công việc với vợ thay vì giữ trong lòng. Sự thấu hiểu là liều thuốc giải duy nhất cho Lục Hại. Dành thời gian chất lượng cho gia đình vào cuối tuần để củng cố mối liên kết.

Sức khỏe năm 2026 của nam tuổi Quý Sửu 1973

Sức khỏe là ưu tiên số 1 đối với nam mạng Quý Sửu trong năm 2026. Hạn Huỳnh Tuyền không thể xem thường. Hạn Huỳnh Tuyền có câu phú: "Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong". Hạn này đánh mạnh vào khí huyết và hệ thần kinh. Sự xung đột giữa Thủy (năm) và Hỏa (Ngọ) cộng với hạn xấu dễ gây ra các cơn tăng huyết áp đột ngột, chóng mặt, đau đầu dữ dội. Sao Mộc Đức tốt nhưng hạn Huỳnh Tuyền có thể gây các bệnh về mắt, suy giảm thị lực.

Cần cẩn trọng khi đi lại đường sông nước (do năm Thủy vượng quá mức) và tránh làm việc quá sức dẫn đến đột quỵ. Tuyệt đối tuân thủ phác đồ điều trị nếu đang có bệnh nền. Không được chủ quan với các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, cần đi khám ngay lập tức. Hạn chế rượu bia tối đa, vì gan (hành Mộc) năm nay tuy được dưỡng nhưng nếu nạp độc tố quá nhiều sẽ phản tác dụng.

Năm 2026 (Bính Ngọ) đối với nam mạng Quý Sửu (1973) là một năm rực rỡ nhưng tồn tại cạm bẫy. Bạn giống như một cây cổ thụ lớn (Tang Đố Mộc) được cơn mưa rào (Thiên Hà Thủy) tưới mát, giúp cành lá xanh tươi, vươn cao mạnh mẽ (sự nghiệp, tài lộc). Tuy nhiên, dưới gốc cây lại có mối mọt và đất đá lởm chởm (Lục Hại, Huỳnh Tuyền) đe dọa bộ rễ.

Hãy tận dụng vận may sao Mộc Đức để bứt phá, nhưng phải kiểm soát kỹ giấy tờ pháp lý. Chọn bạn mà chơi, cẩn trọng với đối tác, không bảo lãnh tài chính. Sức khỏe đặt lên hàng đầu, phòng bệnh hơn chữa bệnh.

