Tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977 năm 2026 nam mạng

(VTC News) -

Tuổi Đinh Tỵ 1977 năm 2026 có tốt?

Để trả lời cho câu hỏi "tuổi Đinh Tỵ năm 2026 có tốt không?", cần nhìn vào sự phối hợp của các yếu tố phong thủy cốt lõi.

Về Ngũ hành, bản mệnh của nam Đinh Tỵ 1977 là Sa Trung Thổ (đất pha cát). Năm 2026 mang nạp âm Thiên Hà Thủy (nước mưa trên trời). Thổ khắc Thủy, đây là thế Khắc Xuất. Điều này mang ý nghĩa cực kỳ tích cực cho nam giới, bạn hoàn toàn nắm thế chủ động, kiểm soát được cục diện và vươn lên mạnh mẽ. Dù hoàn cảnh có biến động, bạn vẫn lèo lái được con thuyền sự nghiệp.

Về thiên can và địa chi, can Đinh (Hỏa) gặp Bính (Hỏa) và chi Tỵ gặp Ngọ (cùng hành Hỏa) tạo ra một môi trường làm việc và gia đạo rất bình ổn, có sự đồng thuận cao từ những người xung quanh.

Năm 50 tuổi, nam mạng được sao Thái Dương chiếu mệnh. Đây là đệ nhất cát tinh dành cho nam giới, mang lại sự quang minh, quyền uy, thăng quan tiến chức và tài lộc dồi dào. Về hạn, bạn gặp hạn Toán tận, đây là hạn kỵ đối với nam giới, chủ về hao tài tốn của đột ngột và tai nạn bất ngờ.

Năm 2026 là một năm rất tốt để nam Đinh Tỵ phát triển công danh, khẳng định vị thế nhờ sao Thái Dương. Tuy nhiên, bạn phải cẩn trọng giữ gìn tài sản và sức khỏe trước hạn Toán tận.

Dù có năng lượng tích cực từ sao Thái Dương, nhưng độ tuổi 50 của nam Đinh Tỵ 1977 kết hợp với ngũ hành Khắc Xuất và hạn Toán Tận đòi hỏi bạn phải hết sức lưu tâm đến sức khỏe. (Ảnh: NC)

Sự nghiệp tuổi Đinh Tỵ 1977 năm 2026 nam mạng

Dưới sự soi rọi của sao Thái Dương, con đường quan lộ và sự nghiệp của nam Đinh Tỵ 1977 năm nay vô cùng rực rỡ. Ánh sáng của Thái Dương giúp uy tín của bạn trong tổ chức tăng cao. Lời nói của bạn có trọng lượng và được cấp dưới nể phục. Nếu bạn làm kinh doanh, quản lý hoặc đang chờ đợi một đợt đề bạt, năm nay cơ hội thành công là rất lớn. Tháng 6 và tháng 10 Âm lịch là hai thời điểm thiên thời để bạn đưa ra những quyết định chiến lược.

Bạn không ngồi chờ may mắn mà tự tay kiến tạo cơ hội. Khả năng giải quyết vấn đề của bạn năm nay cực kỳ nhạy bén. Tuy nhiên, việc phải liên tục khắc chế hoàn cảnh cũng sẽ khiến bạn tiêu hao nhiều tâm lực. Hãy biết cách phân quyền cho cấp dưới thay vì ôm đồm mọi việc.

Tài lộc nam tuổi Đinh Tỵ 1977 năm 2026

Tài chính là phương diện mâu thuẫn nhất của nam Đinh Tỵ 1977 trong năm Bính Ngọ 2026. Sao Thái Dương là sao tài lộc. Công việc hanh thông mang lại cho bạn thu nhập dồi dào. Lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư trước đây bắt đầu đơm hoa kết trái.

Cảnh báo hạn Toán tận, hạn này có câu phú: "Toán tận vận đến thình lìn, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi". Hạn này không làm bạn nghèo đi từ từ, mà gây ra sự mất mát đột ngột. Bạn có thể bị mất trộm tài sản lớn, bị lừa đảo trong một thương vụ chớp nhoáng, hoặc phải chi tiền đền bù tai nạn.

Chiến lược là tuyệt đối không mang nhiều tiền mặt hay trang sức đắt tiền khi ra đường. Tránh xa các kênh đầu tư mạo hiểm mang tính lướt sóng. Khi ký hợp đồng lớn, cần rà soát pháp lý thật chặt chẽ.

Tình duyên năm 2026 của nam tuổi Đinh Tỵ 1977

Bước vào tuổi ngũ tuần, gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất của quý ông Đinh Tỵ 1977. Năm nay, nhờ thiên can Đinh - Bính bình hòa và địa chi Tỵ - Ngọ tương hội, không khí gia đình vô cùng êm ấm. Bạn nhận được sự hậu thuẫn tuyệt đối từ người bạn đời.

Sao Thái Dương mang lại sự điềm đạm, giúp bạn trở thành người cha mẫu mực, là tấm gương và chỗ dựa tinh thần cho con cái. Trong năm, gia đạo có thể đón nhiều tin vui về học hành, thi cử của các con hoặc hỷ sự từ họ hàng.

Sức khỏe tuổi Đinh Tỵ 1977 năm 2026 nam mạng

Dù có năng lượng tích cực từ sao Thái Dương, nhưng độ tuổi 50 của nam Đinh Tỵ 1977 kết hợp với ngũ hành Khắc Xuất và hạn Toán tận đòi hỏi bạn phải hết sức lưu tâm đến sức khỏe. Việc hành Thổ (bản mệnh) phải hoạt động mạnh để khắc Thủy (năm) sẽ gây áp lực lên hệ tiêu hóa và dạ dày. Ngoài ra, tuổi 50 cần đặc biệt chú ý đến huyết áp và tim mạch.

Hạn Toán tận cảnh báo rủi ro tai nạn giao thông bất ngờ. Hãy tuyệt đối tuân thủ luật lệ khi lái xe, tránh tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia hoặc khi cơ thể đang mệt mỏi.

Tuổi Đinh Tỵ năm 2026 làm nhà được không?

Để xem xét việc xây dựng, động thổ hoặc sửa chữa nhà cửa trong năm 2026, chúng ta cần phân tích 3 yếu tố cốt lõi của tuổi 50 Âm lịch: Tam tai, Kim lâu và Hoang ốc.

Tam tai: Tuổi Tỵ phạm Tam tai vào các năm Hợi, Tý, Sửu. Năm 2026 là năm Ngọ, do đó bạn không phạm Tam tai.

Kim lâu: Lấy tuổi âm lịch chia cho 9 (50/9 = 5 dư 5). Theo cách tính Kim lâu (dư 1, 3, 6, 8 là phạm), năm nay bạn Không phạm Kim lâu.

Hoang ốc: Bắt đầu tính từ đốt tuổi 50 rơi vào cung Ngũ thọ tử. Đây là cung xấu nhất trong 6 cung Hoang ốc. Sách xưa ghi lại: "Ngũ thọ tử, động thổ sinh ly tử biệt". Việc xây nhà khi phạm cung này sẽ mang đến sự chia rẽ gia đạo, ốm đau bệnh tật hoặc sinh ly tử biệt.

Như vậy, mặc dù không phạm Tam tai và Kim lâu, nhưng do phạm phải đại kỵ Hoang ốc, nam mạng Đinh Tỵ 1977 không nên tự đứng tên làm nhà trong năm 2026. Nếu bắt buộc phải xây cất nhà cửa trong năm nay, có thể làm thủ tục mượn tuổi của người nam khác (không phạm cả 3 yếu tố trên) để đứng ra làm lễ động thổ, đổ mái nhằm hóa giải vận hạn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm