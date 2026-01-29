(VTC News) -

Mỗi năm mới được xem như một chu kỳ năng lượng khác nhau, kéo theo những thay đổi về môi trường sống, tâm lý và xu hướng thẩm mỹ. Trong phong thủy, màu sắc là một trong những yếu tố thường được nhắc đến vì có khả năng tác động trực tiếp đến cảm xúc, cảm nhận không gian và trường khí xung quanh con người.

Việc lựa chọn màu sắc phù hợp không mang tính quyết định vận mệnh, nhưng có thể góp phần tạo cảm giác cân bằng, dễ chịu, từ đó hỗ trợ tinh thần, sự tự tin và hiệu quả trong sinh hoạt, công việc.

Với người mệnh Hỏa, màu sắc càng được quan tâm bởi Hỏa đại diện cho lửa, biểu trưng của nhiệt huyết, hành động, sự bùng nổ năng lượng và tinh thần tiên phong. Trong phong thủy ứng dụng, màu sắc không chỉ là yếu tố trang trí mà còn được xem là một công cụ điều hòa cảm xúc, hỗ trợ trạng thái tinh thần và tạo điểm nhấn tích cực cho không gian sống.

Mệnh Hỏa năm 2026 hợp màu gì? (Ảnh: Nhật Thùy)

Tổng quan về mệnh Hỏa

Theo hệ thống ngũ hành, Hỏa gắn liền với hình ảnh ngọn lửa, mặt trời, sự ấm áp và chuyển động. Năm Bính Ngọ dù là mệnh Thủy nhưng có thiên can điạ chi đều mang hành Hỏa, được xem là tương sinh với bản mệnh Hỏa, từ đó tạo nên trạng thái năng lượng tương đối mạnh.

Theo quan niệm phong thủy, khi yếu tố năm và bản mệnh có sự tương trợ, con người thường được cho là dễ phát huy điểm mạnh nếu biết lựa chọn môi trường, không gian và màu sắc phù hợp.

Người mệnh Hỏa thường được mô tả với một số đặc điểm nổi bật như năng động, quyết đoán, có xu hướng lãnh đạo, yêu thích đổi mới, sáng tạo và mong muốn bứt phá giới hạn. Họ thường hành động nhanh, nhiều nhiệt tình, nhưng cũng dễ nóng nảy, thiếu kiên nhẫn khi gặp trở ngại hoặc áp lực.

Xét về tính cách, người mệnh Hỏa thường là những cá nhân hướng ngoại, thẳng thắn, chủ động và giàu năng lượng. Họ có xu hướng bộc lộ cảm xúc rõ ràng, sẵn sàng dẫn dắt tập thể và không ngại thử thách. Hình ảnh “nóng bỏng như lửa” thường được dùng để mô tả sự nhiệt thành, mạnh mẽ và tinh thần dấn thân của nhóm mệnh này.

Những năm sinh thuộc mệnh Hỏa bao gồm:

Giáp Tuất (1934, 1994); Ất Hợi (1935, 1995); Mậu Tý (1948, 2008); Kỷ Sửu (1949, 2009); Bính Dần (1986, 2046); Đinh Mão (1987, 2047); Giáp Thìn (1964, 2024); Ất Tỵ (1965, 2025); Mậu Ngọ (1978, 2038); Kỷ Mùi (1979, 2039); Bính Thân (1956, 2016); Đinh Dậu (1957, 2017).

Mệnh Hỏa năm 2026 hợp màu gì?

Trong phong thủy ứng dụng, việc chọn màu sắc được chia thành hai nhóm chính: màu tương sinh và màu tương hợp.

Màu tương sinh: Xanh lá - đại diện hành Mộc

Theo nguyên lý ngũ hành, Mộc sinh Hỏa, nghĩa là cây cối tạo ra lửa. Vì vậy, các sắc độ xanh lá thường được xem là lựa chọn ưu tiên cho người mệnh Hỏa, với ý nghĩa hỗ trợ, “nuôi dưỡng” năng lượng mà không gây cảm giác quá mạnh.

- Xanh lá nhạt: Gợi sự tươi mới, nhẹ nhàng, thường được cho là giúp giảm căng thẳng, tạo cảm giác dễ chịu, nhất là trong môi trường làm việc hoặc khi di chuyển đường dài.

- Xanh lá đậm, xanh rêu: Mang tính ổn định, trầm hơn, phù hợp trong bối cảnh năm 2026 được cho là chịu tác động mạnh của yếu tố Thủy. Những gam này thường được lựa chọn để tạo cảm giác cân bằng, chắc chắn.

- Xanh olive: Là tông màu trung tính, sang trọng, dễ ứng dụng trong thời trang, nội thất và phụ kiện, đồng thời vẫn giữ liên hệ với hành Mộc.

Màu xanh lá đại diện cho hành Mộc.

Màu tương hợp: Đỏ, cam, hồng – nhóm màu bản mệnh Hỏa

Bên cạnh màu tương sinh, nhóm màu bản mệnh cũng được cho là có tác dụng củng cố và làm nổi bật đặc trưng của người mệnh Hỏa.

- Đỏ burgundy, đỏ đô: Những sắc đỏ trầm được đánh giá cao hơn đỏ chói. Chúng gợi cảm giác quyết đoán, mạnh mẽ, thường được liên hệ với sự tự tin và khả năng thu hút. Trong phong thủy ứng dụng, người ta khuyến nghị tránh lạm dụng đỏ quá rực để không tạo cảm giác “quá lửa”.

- Cam đất: Gam màu ấm, mang sắc thái tươi mới nhưng không quá gắt, thường được sử dụng để khơi gợi sáng tạo, sự linh hoạt và tinh thần cởi mở.

- Hồng pastel: Nhẹ nhàng hơn các sắc đỏ, cam, màu hồng nhạt thường được xem là mang lại cảm giác bình an, dễ chịu, đặc biệt được nhiều phụ nữ mệnh Hỏa ưa chuộng.

Mệnh Hỏa năm 2026 nên tránh màu gì?

Theo nguyên lý khắc chế trong ngũ hành, người mệnh Hỏa thường được khuyên hạn chế sử dụng:

- Đen, xanh dương: thuộc hành Thủy, được xem là khắc Hỏa.

- Trắng, bạc ánh kim đậm (xét về vật liệu kim loại): thuộc hành Kim, thường được cho là làm suy giảm năng lượng Hỏa. Trong thực tế, các gam màu này không “xấu”, nhưng trong phong thủy ứng dụng, chúng thường được dùng tiết chế, làm điểm nhấn thay vì màu chủ đạo khi người mệnh Hỏa muốn nhấn mạnh yếu tố Hỏa – Mộc.

Màu sắc may mắn của năm Bính Ngọ 2026 là màu gì?

Bên cạnh việc xét theo bản mệnh cá nhân, nhiều người cũng tham khảo màu sắc theo ngũ hành của năm. Theo hệ quy chiếu được sử dụng, năm Bính Ngọ 2026 được nhắc đến với đặc trưng Thiên Hà Thủy. Vì vậy, một số gam màu thường được gợi ý sử dụng xuyên suốt năm để tạo cảm giác hài hòa và ổn định tinh thần.

Xanh dương, đen – nhóm màu bản mệnh Thủy

Xanh dương và đen là hai màu tiêu biểu của hành Thủy. Trong bối cảnh năm Bính Ngọ, các gam màu này thường được liên hệ với sự điềm tĩnh, khả năng tư duy linh hoạt và giao tiếp mềm dẻo.

Về biểu trưng, màu đen gợi chiều sâu, sự vững vàng, kín đáo và cảm giác sang trọng. Màu xanh dương mang lại ấn tượng về sự tin cậy, bình ổn, thường phù hợp với môi trường cần tập trung, logic và tính hệ thống.

Trong ứng dụng, nhóm màu này hay được lựa chọn cho trang phục công sở, phụ kiện cá nhân, phương tiện di chuyển hoặc không gian làm việc, nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp và ổn định.

Trắng, xám, ghi – nhóm màu tương sinh hành Kim

Theo nguyên lý Kim sinh Thủy, các gam trắng, xám, bạc, ghi được xem là nhóm màu hỗ trợ cho năng lượng của năm 2026.

Về ý nghĩa, màu trắng gắn với sự khởi đầu, tinh giản và minh bạch. Xám và bạc thể hiện tinh thần hiện đại, trung tính, dễ kết hợp, đồng thời tạo cảm giác thanh lịch.

Trong thiết kế nội thất, trang sức và đồ dùng cá nhân, nhóm màu này thường được dùng làm nền hoặc điểm nhấn, giúp không gian sáng sủa, gọn gàng và dễ tạo thiện cảm.

Theo quan niệm phong thủy, những gam nên hạn chế trong năm là vàng và nâu, tượng trưng cho hành Thổ – yếu tố được cho là khắc Thủy. Các màu này có thể gây cảm giác không phù hợp khi dùng làm chủ đạo trong trang phục hoặc không gian sống của năm 2026.

Hiểu và vận dụng màu sắc một cách linh hoạt, khoa học, kết hợp với nhu cầu thực tế và gu thẩm mỹ cá nhân, vẫn là cách tiếp cận phù hợp nhất để tạo nên môi trường sống hài hòa và tích cực trong năm 2026.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.