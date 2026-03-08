(VTC News) -

Tổng quan tử vi tuổi Ất Mão 1975 nam mạng năm 2026

Năm 2026 của nam Ất Mão là sự giao thoa phức tạp giữa những yếu tố hỗ trợ và kìm hãm. Về Ngũ hành, bản mệnh của bạn là Đại Khê Thủy (nước khe lớn). Năm 2026 mang nạp âm Thiên Hà Thủy (nước mưa). Thủy gặp Thủy là thế tương trợ, đây là yếu tố tốt nhất trong năm nay. Nó báo hiệu rằng dù hoàn cảnh bên ngoài có khó khăn, bạn vẫn giữ được sức khỏe nền tảng tốt, ý chí kiên cường và luôn có sự ủng hộ từ bạn bè, anh em chiến hữu.

Về thiên can, can Ất (Mộc) của tuổi sinh cho can Bính (Hỏa) của năm. Mộc phải tiêu hao thân mình để nuôi lửa. Điều này báo hiệu bạn sẽ phải lao tâm khổ tứ, gánh vác trách nhiệm nặng nề cho gia đình hoặc tổ chức. Thành quả có được nhưng đổi lại là sự mệt mỏi về tinh thần.

Về địa chi, Mão (mèo) và Ngọ (ngựa) nằm trong thế Tương phá. Đây là điểm yếu của bạn trong năm nay. Phá ở đây mang ý nghĩa phá hoại, cản trở, sự thay đổi bất ngờ hoặc sự phản trắc từ các mối quan hệ xã hội.

Năm 52 tuổi, nam mạng gặp sao Kế Đô và hạn Địa võng. Sao Kế Đô là hung tinh chủ về chuyện buồn phiền, lo âu, thị phi và sự bế tắc trong công việc. Dù Kế Đô kỵ nữ hơn nam, nhưng với nam giới, nó vẫn mang lại cảm giác u uất, thiếu động lực. Hạn Địa võng chủ về rắc rối, thị phi, tâm lý bất an và kỵ đi xa vào giờ Tuất, ngày Tuất.

Đánh giá chung, năm 2026 là năm thử thách bản lĩnh. Bạn có sức mạnh nội tại (Ngũ hành) nhưng môi trường xung quanh (sao Kế Đô, Tương phá) lại không ủng hộ. Chiến lược năm nay là phòng thủ chặt, giữ mình trước thị phi.

Năm 2026 đối với nam mạng Ất Mão 1975 là một năm ẩn nhẫn chờ thời. (Ảnh: NC)

Sự nghiệp tuổi Ất Mão 1975 nam mạng năm 2026

Ở tuổi 52, sự nghiệp của nam Ất Mão thường đã định hình. Tuy nhiên, dưới tác động của thế Tương phá và sao Kế Đô, năm nay không phải là thời điểm thích hợp để mở rộng hay mạo hiểm. Mão - Ngọ tương phá cảnh báo về sự đâm sau lưng.

Trong công việc, bạn cần đặc biệt cảnh giác với những đối tác hoặc đồng nghiệp có biểu hiện không trung thực. Những kế hoạch tưởng chừng như đã chắc chắn có thể bị lật kèo vào phút chót. Nếu bạn là người làm chủ, cần rà soát kỹ quy trình quản lý nhân sự, tránh để cấp dưới gây ra sai sót làm ảnh hưởng uy tín của bạn.

Sao Kế Đô thường mang đến cảm giác lực bất tòng tâm. Bạn có thể cảm thấy công việc không trôi chảy, giấy tờ tắc nghẽn hoặc các dự án bị đình trệ không rõ nguyên nhân. May mắn thay, nhờ ngũ hành Thủy - Thủy tương trợ, bạn vẫn có những người anh em, cộng sự trung thành giúp đỡ vượt qua khó khăn. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự chia sẻ hoặc lời khuyên từ những người bạn tin cậy.

An phận thủ thường là thượng sách, đừng vội vàng thay đổi công việc hay đầu tư vào lĩnh vực mới lạ. Mọi thỏa thuận phải được văn bản hóa, tránh làm việc dựa trên niềm tin cá nhân trong năm Tương phá.

Tài lộc năm 2026 của nam tuổi Ất Mão 1975

Tài chính năm 2026 của nam Ất Mão chịu áp lực lớn từ thế Sinh xuất (Mộc sinh Hỏa) và hạn Địa võng. Thu nhập chính vẫn có thể duy trì nhờ nền tảng cũ. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy tiền bạc đội nón ra đi rất nhiều. Bạn phải chi tiền để lo công chuyện cho con cái, sửa chữa nhà cửa hoặc hỗ trợ người thân. Đây là những khoản chi bắt buộc. Hạn Địa võng cảnh báo việc mất tiền oan do tin người hoặc vướng vào rắc rối pháp lý.

Năm nay tuyệt đối không nên hùn hạp làm ăn lớn hay đầu tư mạo hiểm (chứng khoán lướt sóng, tiền ảo). Sao Kế Đô và Tương phá là dấu hiệu của việc thua lỗ hoặc bị lừa gạt. Hãy lập kế hoạch tài chính rõ ràng, ưu tiên giữ tiền mặt để phòng thân. Không cho vay mượn vì khả năng đòi lại được nợ trong năm nay là rất thấp, thậm chí còn mất luôn cả tình cảm anh em.

Tình duyên nam tuổi Ất Mão 1975 năm 2026

Gia đạo là phương diện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các sao hạn xấu trong năm 2026. Sao Kế Đô và hạn Địa võng khiến tâm lý nam giới trở nên nặng nề, hay lo âu, đa nghi. Bạn dễ mang áp lực công việc về nhà, trở nên ít nói, lầm lì hoặc dễ cáu gắt với vợ con.

Thế Mão - Ngọ tương phá cũng cảnh báo sự bất hòa giữa cha và con. Có thể quan điểm của bạn và con cái (đang tuổi trưởng thành) không tìm được tiếng nói chung, dẫn đến những cuộc tranh luận gay gắt. Hạn Địa võng còn chủ về những lời đồn thổi ác ý từ bên ngoài tác động vào gia đình. Cần vững tin vào người thân, tránh nghe lời dèm pha.

Đừng giữ nỗi lo trong lòng, người vợ tào khang sẽ là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho bạn lúc này. Hãy hạ cái tôi xuống, đối với con cái, hãy dùng sự trải nghiệm để khuyên bảo thay vì áp đặt mệnh lệnh.

Sức khỏe tuổi Ất Mão 1975 nam mạng năm 2026

Mặc dù có ngũ hành tương trợ (Thủy vượng) giúp thể chất cơ bản tốt, nhưng sự vận hành của thiên can và sao hạn lại gây áp lực lên các cơ quan cụ thể. Thiên can Ất (Mộc) phải sinh xuất cho Bính (Hỏa) quá nhiều, khiến hành Mộc bị suy yếu. Trong Đông y, Mộc chủ về gan và mật. Bạn cần đề phòng các bệnh như men gan cao, nóng trong người, mẩn ngứa hoặc suy giảm chức năng gan do rượu bia, thức khuya.

Sự lo âu (Địa võng) và u sầu (Kế Đô) dễ dẫn đến mất ngủ mãn tính, đau đầu, rối loạn tiền đình. Tinh thần không thoải mái là nguồn gốc của mọi bệnh tật trong năm nay. Tương phá cũng cảnh báo rủi ro va chạm xe cộ hoặc chấn thương tay chân khi làm việc. Cần cẩn trọng khi tham gia giao thông.

Hạn chế rượu bia tối đa để bảo vệ lá gan đang quá tải. Tìm đến các phương pháp thiền định, thể thao nhẹ nhàng để giải tỏa tâm lý.

Năm 2026 đối với nam mạng tuổi Ất Mão (1975) là một năm ẩn nhẫn chờ thời. Bạn giống như một cây đại thụ đang phải căng mình chịu đựng sức nóng của lửa và sự phá hoại của sâu mọt. Tuy nhiên, gốc rễ của bạn vẫn rất vững chắc. Hãy giữ vững vị thế hiện tại, không tham vọng mở rộng, đề phòng tiểu nhân. Lấy sự bao dung làm đầu, đừng để áp lực bên ngoài phá vỡ sự bình yên bên trong.

