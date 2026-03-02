(VTC News) -

Tổng quan tử vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2026 nữ mạng

Về Ngũ hành, Kim (bản mệnh) sinh Thủy (năm). Đây là thế cục sinh xuất nghĩa là bản thân bạn giống như nguồn nước, phải chảy đi để nuôi dưỡng vạn vật. Bạn sẽ cảm thấy năm nay mình phải lo toan, gánh vác trách nhiệm nhiều hơn, sức khỏe và năng lượng bị tiêu hao đáng kể cho công việc và gia đình.

Về địa chi, Sửu (Trâu) và Ngọ (Ngựa) nằm trong thế lục hại. Đây là yếu tố bất lợi nhất trong năm. Nó báo hiệu sự bất hòa ngầm, bằng mặt không bằng lòng, sự đố kỵ từ tiểu nhân và những nỗi buồn thầm kín trong các mối quan hệ thân thiết. Về thiên can, Can Ất (Mộc) sinh Can Bính (Hỏa), đây là điểm sáng, cho thấy công việc vẫn có đà phát triển, danh tiếng đi lên, nhưng thành quả đó đổi bằng mồ hôi nước mắt (Mộc phải cháy để tạo ra Hỏa).

Năm 42 tuổi, nữ mạng gặp sao La Hầu chiếu mệnh và hạn Diêm Vương. Sao La Hầu là hung tinh (sao xấu). Dù thường kỵ nam hơn nữ, nhưng với nữ giới, nó được cho là mang đến thị phi, khẩu thiệt (tai họa từ lời nói) và các bệnh về máu huyết, tai mắt. Hạn Diêm Vương, một hạn đặc biệt, tốt cho tài lộc kinh doanh nhưng lại rất xấu cho sức khỏe phụ nữ (đặc biệt là thai sản và máu huyết).

Đánh giá chung, năm 2026 là một năm thử lửa bản lĩnh. Bạn sẽ làm việc rất nhiều, cống hiến rất nhiều, tiền bạc có thể kiếm được nhưng tinh thần và sức khỏe lại chịu áp lực lớn.

Năm 2026 đối với nữ mạng Ất Sửu (1985) là một năm đốt cháy năng lượng. (Ảnh: NC)

Sự nghiệp tuổi Ất Sửu 1985 năm 2026 nữ mạng

Sự nghiệp của nữ Ất Sửu (1985) năm nay mang màu sắc của sự hữu công vô lao nếu không khéo léo ứng xử. Nhờ thiên can tương sinh (Ất sinh Bính), tư duy và khả năng sáng tạo của bạn năm nay rất mạnh mẽ. Bạn xông xáo, nhiệt tình và thường là người đứng ra giải quyết các vấn đề khó khăn của tập thể. Nếu làm trong lĩnh vực quản lý, giáo dục, hoặc dịch vụ, uy tín của bạn sẽ tăng cao.

Tuy nhiên, sự tỏa sáng của bạn lại là nguyên nhân thu hút sự đố kỵ. Cục diện Lục Hại cảnh báo về những kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay. Đồng nghiệp có thể ngoài mặt vui vẻ nhưng bên trong lại tìm cách hạ bệ hoặc tranh công. Sao La Hầu mang đến nguy cơ vạ miệng. Một câu nói vô tình trong lúc nóng giận có thể bị thổi phồng thành sai phạm lớn.

Hãy tập trung vào chuyên môn, để kết quả công việc là tiếng nói duy nhất. Tránh xa các hội nhóm bàn tán chuyện công ty. Tuyệt đối cẩn trọng với giấy tờ, hợp đồng. Sao La Hầu thường đi kèm với rắc rối pháp lý hoặc tranh chấp hành chính. Năm nay không nên đứng ra bảo lãnh tài chính hay uy tín cho người khác, kể cả người thân quen.

Tài lộc tuổi nữ Ất Sửu 1985 năm 2026

Tài chính năm 2026 là một nghịch lý thú vị. Bạn kiếm được tiền nhờ hạn Diêm Vương, nhưng lại khó giữ tiền do quy luật sinh xuất. Hạn Diêm Vương có câu phú "Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong", nhưng lại có vế sau là "Thưa kiện tài lộc lại hòng may mắn". Nghĩa là nếu bạn làm kinh doanh buôn bán, dòng tiền quay vòng năm nay khá tốt, có lộc làm ăn.

Tuy nhiên, vì Kim sinh Thủy, tiền bạc làm ra thường phải chi dùng ngay lập tức. Tiền thuốc men, thăm khám cho bản thân hoặc người già trong nhà. Sửa chữa nhà cửa (do Sửu - Ngọ xung hại làm gia đạo bất an), đóng học phí, hỗ trợ con cái.

Hãy thận trọng, tránh các kênh đầu tư mạo hiểm lướt sóng. Năm lục hại rất dễ bị lừa gạt hoặc đối tác lật lọng. Hãy ưu tiên các kênh an toàn, tích lũy tài sản bền vững (vàng, tiết kiệm).

Tình duyên năm 2026 của nữ Ất Sửu 1985

Đây là phương diện yếu nhất và cần được chăm sóc kỹ lưỡng nhất của nữ Ất Sửu (1985) trong năm 2026. Quy luật sinh xuất khiến bạn luôn ở tâm thế người cho đi. Bạn chăm lo cho chồng con từng chút một, nhưng sự phản hồi nhận lại không như kỳ vọng. Cảm giác tủi thân, cô đơn, mình làm tất cả nhưng không ai hiểu sẽ thường xuyên xuất hiện.

Sửu và Ngọ hại nhau, cộng thêm sao La Hầu (khẩu thiệt), khiến không khí gia đình dễ căng thẳng. Những tranh cãi nhỏ nhặt hàng ngày có thể tích tụ thành mâu thuẫn lớn. Cần đề phòng sự can thiệp của người ngoài hoặc họ hàng vào chuyện riêng của vợ chồng.

Hãy hạ thấp kỳ vọng, đừng mong chờ người khác phải đền đáp sự hy sinh của mình ngay lập tức. Hãy làm vì tâm mình muốn, bạn sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Giao tiếp khéo léo hơn, sao La Hầu kỵ nhất là lời nói nặng nề, hãy học cách lạt mềm buộc chặt. Khi nóng giận, hãy im lặng và rời đi chỗ khác. Đừng dồn hết 100% sức lực cho gia đình. Hãy dành 20-30% cho sở thích cá nhân để tái tạo năng lượng tích cực.

Sức khỏe tuổi Ất Sửu 1985 năm 2026 nữ mạng

Sức khỏe là yếu tố cần được đặt lên hàng đầu trong năm 2026 đối với nữ Ất Sửu (1985). Tác động của hạn Diêm Vương và sao La Hầu, hai yếu tố này khi kết hợp với nữ giới thường đánh mạnh vào vấn đề máu huyết và thai sản. Nếu bạn có ý định sinh con năm nay, cần sự theo dõi y tế cực kỳ sát sao. Nếu không sinh nở, cần chú ý các bệnh phụ khoa, kinh nguyệt không đều hoặc thiếu máu, đau đầu, chóng mặt.

Việc ngũ hành bản mệnh bị hao tổn để nuôi năm Thủy khiến hệ miễn dịch suy giảm. Bạn dễ bị mệt mỏi mãn tính, đau mỏi vai gáy và xương khớp (do Kim suy). Sao La Hầu cũng chủ về các bệnh đau mắt, thị lực suy giảm. Hạn chế sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều vào ban đêm.

Hãy khám sức khỏe tổng quát định kỳ, đặc biệt chú trọng xét nghiệm máu và phụ khoa. Xây dựng chế độ ăn uống bổ máu (thực phẩm màu đỏ, sắt). Giữ an toàn khi tham gia giao thông, tránh va chạm tay chân.

Năm 2026 đối với nữ mạng Ất Sửu (1985) là một năm đốt cháy năng lượng. Bạn giống như một ngọn nến, cháy hết mình để cống hiến cho sự nghiệp và gia đình (Ất sinh Bính, Kim sinh Thủy). Ánh sáng bạn tạo ra rất rực rỡ (thành công trong công việc, tài lộc có), nhưng ngọn nến cũng sẽ ngắn đi (sức khỏe hao mòn, tâm trí mệt mỏi).

Đừng làm việc quá sức. Hãy học cách từ chối những trách nhiệm không thuộc về mình. Sự im lặng đúng lúc sẽ cứu bạn khỏi 90% rắc rối của sao La Hầu. Kiếm được tiền thì hãy dùng tiền đó để chăm sóc sức khỏe bản thân ngay lập tức. Đó là khoản đầu tư sinh lời nhất năm nay.

Chấp nhận rằng năm nay sẽ có chút cô đơn và thị phi. Đừng cố giải thích với cả thế giới. Chỉ cần những người thân yêu nhất hiểu bạn là đủ.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm